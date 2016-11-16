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У "Луча-Энергия" нет денег на поездку на Кипр
Команда из Владивостока предварительно отказалась от участия в Кубке ФНЛ
«Луч-Энергия», столкнувшийся по ходу этого сезона с финансовыми трудностями, скорее всего, не примет участие в шестом Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Клуб уже проинформировал лигу о решении пропустить турнир.
Ранее от участия в турнире по финансовым причинам отказалось московское «Динамо».
Команда из Владивостока побеждала в Кубке в феврале 2014 года под руководством нынешнего главного тренера «СКА-Хабаровск» Александра ГРИГОРЯНА. Хабаровский клуб на Кипр точно поедет.
Право сыграть в турнире 2017 года получили первые 16 команд по итогам первого круга первенства ФНЛ. В этом году это «Динамо-Москва», «Тосно», «Факел», «Енисей», «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Спартак», «Зенит-2», «Тамбов», «Тюмень», «Луч-Энергия», «Кубань», «Химки», «Мордовия», «Волгарь», «Спартак-Нальчик».
В прошлом сезоне Кубок ФНЛ выиграл «Газовик» (Оренбург), впоследствии перебравшийся в премьер-лигу.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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