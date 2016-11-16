"Спартак-Приморье" начнет поход за Кубком России в Иркутске

В 2012 году команда из Владивостока доходила до финала

Соперником «Спартака-Приморье» по 1/8 финала Кубка России стал БК «Иркут» (Иркутск), которому подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА уже уступили в матче регулярного первенства. Победитель определится по результатам одного матча, который пройдет в Иркутске 28 ноября.

В 1/16 финала «Иркут со счетом 86:81 обыграл в Краснодаре «Локомотив-Кубань-2».

Борьбу за Кубок России в сезоне 2016/17 поведет 41 команда, это российские клубы Первого, Второго и Третьего дивизионов Суперлиги и Единой молодежной лиги ВТБ. Единственным представителем Единой лиги ВТБ в розыгрыше Кубка России является действующий обладатель трофея пермская «Парма».

«Спартак-Приморье» является серебряным (2012) и бронзовым (2013) призером Кубка России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»