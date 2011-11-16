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Во Владивостоке баскетбольные болельщики во время матча могут "выпускать пар" через Wi-Fi
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. Бесплатным доступом в сеть Интернет по технологии Wi-Fi обеспечил Приморский филиал ОАО «Ростелеком» болельщиков баскетбольного спортивного клуба «Спартак-Приморье» во Владивостоке.
Теперь на домашних играх команды в спорткомплексе «Олимпиец» любители поболеть во время матчей смогут комментировать происходящее на своих страничках в Твиттере и других соцсетях в реальном времени.
Услуга «Бесплатный Wi-Fi» во время матчей пользуется большой популярностью у завсегдатаев трибун центральных спортивных клубов, например, московского баскетбольного клуба ЦСКА. Во Владивостоке же переброситься впечатлениями в сети по безлимитному Wi-Fi во время трансляции матчей можно было только в спортбарах, но не во время «живой» игры.
Кстати, коллективная точка доступа Wi-Fi будет действовать не только во время различных матчей СК «Спартак-Приморье», но и во время других его мероприятий ежедневно с 14.00 до 22.00.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании.
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