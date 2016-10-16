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"Адмирал" одержал победу в Тольятти, поднялся на седьмое место
Победный гол в противостоянии с «Ладой» на счету Александрова
15 октября. Тольятти, «Лада-Арена». «Лада» (Тольятти) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
0:1 – Райт (Гавриленко) – 08:57.
1:1 – Бочаров – 17:57.
2:1 – Шенфельд (Белоусов, Аронсон) – 38:19 (5x4).
2:2 – Саболич (Ткачев) – 43:21.
2:3 – Александров (Мнацян, Лугин) – 44:53.
Вратари: Ежов – Бобков.
Броски: 27 (8-9-10) – 25 (11-4-10).
Вбрасывания: 31 (7-13-11) – 29 (10-8-11).
Штраф: 2 (2-0-0) – 6 (2-2-2).
«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис (2); Ткачев – Фисенко – Саболич; Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Гавриленко, Александров (2) – Саюстов (2) – Лугин; Курашов, Воронин – Яковлев – Горшков, Мамин.
Артис АБОЛС, главный тренер ХК «Лада»:
- Мы рядом в таблице, статистические данные одинаковые: забили по 30 голов, мы пропустили на один гол больше, как сегодня и случилось. Начало игры не понравилось: мы играли слишком пассивно. Может, тут и моя вина. Испугались грозного большинства «Адмирала», боялись удаляться. Но потом старались, бились, выравняли игру, повели. Курьез третьего периода — когда должны были забивать, двое разбились, остались втроем, и нам забили гол. Мастерства и хладнокровия в конце не хватило, и, к сожалению, 2:3.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Такие игры ведутся за шесть очков, когда команды стоят рядом в турнирной таблице. Очень важно, кто выиграет. Поэтому очень серьезно готовились, провели неплохой первый период. Во втором как бы ничего не изменилось, но соперник перехватил инициативу, и, как следствие, мы уже проигрывали. Здорово, что в третьем периоде смогли переломить, проявить характер, выиграть игру. С хорошим настроением едем домой.
«Адмирал» после этого матча поднялся на 7-ю строчку «Востока» с 30 очками в активе после 20 проведенных матчей. «Амур» оккупировал 10-ое место с 26 очками.
19 октября «Адмирал» сыграет на домашней арене с магнитогорским «Металлургом».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Лада"
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