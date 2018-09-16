Finam
LentaInformNews
Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
Команда из Владивостока потерпела второе домашнее поражение подряд
Футбол. «Олимп-ФНЛ». 15 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо», 2,4 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Тамбов» (Тамбов) 0:1 (0:0). Гол: Бенито (85).
«Луч»: Котляров, Царикаев, Марущак, Степанец, Суслов, Носов, Калугин (Павленко, 70), Замалиев, Дзахов (Машнев, 58), Голышев (Пономаренко, 73), Хлебородов.
«Тамбов»: Вавилин, Шляков, Чистяков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Мищенко, 90+), Чернышов, Кашчелан, Кленкин (Бенито, 78), Мурнин (Килин, 54), Аппаев.
Лучшими игроками матча стали вратари и нападающий гостей АППАЕВ, буквально затерроризировавший оборону желто-синих. Увы в составе хозяев в этом первенстве такого игрока нет.
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер ФК «Тамбов»:
- Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Сорок человек приехали на самый дальний выезд! Приехали за нас поболеть, они здесь работают, за что им спасибо.
Первый тайм «Луч» был поострее. Была пара моментов у них, которые они не реализовали, а во втором тайме мы свой момент забили. Естественно, кто забивает, тот выигрывает.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Тяжело что-то сказать после такой игры. Нормальный матч был. В первом тайме могли три забить – было три голевых момента – не забили. В первом тайме сделали бы результат, ничего бы не случилось. С этим надо уже что-то делать, это уже в тенденцию входит.
Мы, помимо того, что готовимся к сопернику, разрабатываем тактические ходы, работаем над завершениями. Но я сам не могу выйти на линию вратарской и в конце концов проткнуть мяч в сетку.
Состояние психологическое ужасное, давление такое из-за того, что нет забитых голов… Мы будем работать над этим, поедем в гости к «Чертаново» и будем брать там очки. Мы их возьмем, я уверяю.
«СКА-Хабаровск» в Курске сыграл вничью 1:1 с местным «Авангардом». У хабаровчан отличился БАЗЕЛЮК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч»
Новости тематики
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
Новости раздела
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину