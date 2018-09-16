Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние

Команда из Владивостока потерпела второе домашнее поражение подряд

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 15 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо», 2,4 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Тамбов» (Тамбов) 0:1 (0:0). Гол: Бенито (85).

«Луч»: Котляров, Царикаев, Марущак, Степанец, Суслов, Носов, Калугин (Павленко, 70), Замалиев, Дзахов (Машнев, 58), Голышев (Пономаренко, 73), Хлебородов.

«Тамбов»: Вавилин, Шляков, Чистяков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Мищенко, 90+), Чернышов, Кашчелан, Кленкин (Бенито, 78), Мурнин (Килин, 54), Аппаев.

Лучшими игроками матча стали вратари и нападающий гостей АППАЕВ, буквально затерроризировавший оборону желто-синих. Увы в составе хозяев в этом первенстве такого игрока нет.

Тимур ШИПШЕВ, главный тренер ФК «Тамбов»:

- Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Сорок человек приехали на самый дальний выезд! Приехали за нас поболеть, они здесь работают, за что им спасибо.

Первый тайм «Луч» был поострее. Была пара моментов у них, которые они не реализовали, а во втором тайме мы свой момент забили. Естественно, кто забивает, тот выигрывает.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Тяжело что-то сказать после такой игры. Нормальный матч был. В первом тайме могли три забить – было три голевых момента – не забили. В первом тайме сделали бы результат, ничего бы не случилось. С этим надо уже что-то делать, это уже в тенденцию входит.

Мы, помимо того, что готовимся к сопернику, разрабатываем тактические ходы, работаем над завершениями. Но я сам не могу выйти на линию вратарской и в конце концов проткнуть мяч в сетку.

Состояние психологическое ужасное, давление такое из-за того, что нет забитых голов… Мы будем работать над этим, поедем в гости к «Чертаново» и будем брать там очки. Мы их возьмем, я уверяю.

«СКА-Хабаровск» в Курске сыграл вничью 1:1 с местным «Авангардом». У хабаровчан отличился БАЗЕЛЮК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч»