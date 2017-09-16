Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" не удержал победный счет в игре с "Зенитом-2"
Новый главный тренер желто-синих Жолт Хорняк никак не может одержать первую победу
Первенство ФНЛ по футболу. 14 тур. 16 сентября. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 1:1 (1:0). Голы: Гордиенко (16) – Зуев (80)
«Луч-Энергия»: Котляров, Болжевич, Марущак, Насадюк, Соблиров, Килин (Тихий, 62), Фомин, Гелоян (Носов, 81), Гордиенко (Машнев, 76), Бажев (Макарчук, 86), Мязин.
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов, 70), Мусаев, Горулев, Андреев (Плетнев,67), Камышев, Панюков, Еловских (Прудников, 72).
«Луч-Энергия» был близок к столь нужной победе в битве за шесть очков, открыв счет в начале встречи, но не сумел удержать победный счет – великолепный шанс забить второй мяч не использовал ТИХИЙ, а совсем необязательный фол привел к штрафному удары, с которым не справился КОТЛЯРОВ.
Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»
- Пропущенный быстрый гол нас не сломил, команда не развалилась. В перерыве мы продуктивно поговорили, подправили некоторые моменты. Второй тайм получился напряженным, хорошие моменты были с обеих сторон. Хорошо, что наши ребята выдержали нагрузку и выдержали до конца. Старались проводить быстрые атаки с хорошим подключением большого количества игроков в атаку.
Жолт ХОРНЯК, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
– Мы готовились играть на победу и в первом тайме все получилось. Дальше не использовали несколько верных моментов. Жаль, что мы сегодня потеряли очки. В конце матча немного подсели и пропустили очень легкий гол со стандартного положения. Хочу сказать спасибо своей команде за характер. Но нам нужно набирать очки, а сегодня мы их потеряли.
- В одном из эпизодов первого тайма Амир БАЖЕВ на повышенных тонах что-то высказывал партнерам. Что случилось в том эпизоде?
- Я уже поговорил с ним по этому поводу. Сказал, что не хочу видеть такого. Понимаю эмоции футболиста, понимаю его характер, но второй раз такого повториться не должно. Нужно быть сдержаннее.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
Новости тематики
- Главный тренер "Луча-Энергия" был готов приостановить работу
- "Адмирал" остался без главного тренера
- "Спартаку-Приморье" на Урале не хватило одного броска до победы
- Главный тренер "Адмирала" недоволен лидерами
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- "Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд
- "Луч-Энергия" не смог переиграть "Факел"
- "Спартак-Приморье" начал с разгромной победы
- "Адмирал" потерпел второе поражение дома
- "Луч-Энергия" не удержал победный счет в игре с "Зенитом-2"
Новости раздела
- "Луч-Энергия" обыграл "Шинник" на глазах у Андрея Тарасенко
- Главный тренер "Луча-Энергия" был готов приостановить работу
- "Спартак-Приморье" обыграл "Новосибирск"
- "Спартак-Приморье" одержал четвертую победу
- "Адмирал", сменив тренера, победил в Новосибирске
- "Адмирал" остался без главного тренера
- "Спартаку-Приморье" на Урале не хватило одного броска до победы
- Главный тренер "Адмирала" недоволен лидерами
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- "Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- "Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
- В Госдуме предлагают отменить алименты
- Глава Владивостока опубликовал обращение, в котором объявил об отставке