"Луч-Энергия" не удержал победный счет в игре с "Зенитом-2"

Новый главный тренер желто-синих Жолт Хорняк никак не может одержать первую победу

Первенство ФНЛ по футболу. 14 тур. 16 сентября. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 1:1 (1:0). Голы: Гордиенко (16) – Зуев (80)

«Луч-Энергия»: Котляров, Болжевич, Марущак, Насадюк, Соблиров, Килин (Тихий, 62), Фомин, Гелоян (Носов, 81), Гордиенко (Машнев, 76), Бажев (Макарчук, 86), Мязин.

«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов, 70), Мусаев, Горулев, Андреев (Плетнев,67), Камышев, Панюков, Еловских (Прудников, 72).

«Луч-Энергия» был близок к столь нужной победе в битве за шесть очков, открыв счет в начале встречи, но не сумел удержать победный счет – великолепный шанс забить второй мяч не использовал ТИХИЙ, а совсем необязательный фол привел к штрафному удары, с которым не справился КОТЛЯРОВ.

Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»

- Пропущенный быстрый гол нас не сломил, команда не развалилась. В перерыве мы продуктивно поговорили, подправили некоторые моменты. Второй тайм получился напряженным, хорошие моменты были с обеих сторон. Хорошо, что наши ребята выдержали нагрузку и выдержали до конца. Старались проводить быстрые атаки с хорошим подключением большого количества игроков в атаку.

Жолт ХОРНЯК, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

– Мы готовились играть на победу и в первом тайме все получилось. Дальше не использовали несколько верных моментов. Жаль, что мы сегодня потеряли очки. В конце матча немного подсели и пропустили очень легкий гол со стандартного положения. Хочу сказать спасибо своей команде за характер. Но нам нужно набирать очки, а сегодня мы их потеряли.

- В одном из эпизодов первого тайма Амир БАЖЕВ на повышенных тонах что-то высказывал партнерам. Что случилось в том эпизоде?

- Я уже поговорил с ним по этому поводу. Сказал, что не хочу видеть такого. Понимаю эмоции футболиста, понимаю его характер, но второй раз такого повториться не должно. Нужно быть сдержаннее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».