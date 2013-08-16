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Во Владивостоке прошел чемпионат города по жиму лежа
16 Августа 2013, 20:13 | Владивосток
На Спортивной набережной (район бывшего рыбного рынка) прошел открытый чемпионат города по жиму лежа, посвященный Дню рождения краевой столицы. Победители получили абонементы в спортивные клубы города.
Как сообщили организаторы, с 10 до 15 часов будут проходить поединки среди профессионалов. А уже в 15 часов каждый желающий в возрасте от 13 лет и старше сможет попробовать свои силы в жиме лежа. Победители получат полугодовые абонементы в лучший фитнес клуб приморской столицы.
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