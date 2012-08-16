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Гонщики «Востока» приглашают своих болельщиков
ВЛАДИВОСТОК, 15 августа, ZRPRESS. 16 августа на стадионе «Авангард» пройдет очередная гонка чемпионата России по спидвею 2012 года. На трековые дорожки выйдут команды «Восток» (Владивосток) и «Мега-Лада» (Тольятти).
Напомним, что эта гонка станет для востоковцев шестой в рамках чемпионата России. Первая встреча с «Мега - Ладой» стала неудачной, владивостокские гонщики потерпели поражение со счетом 41:49. Вторая встреча с башкирским «Салаватом» принесла нашим гонщикам первую победу в чемпионате, итог встречи – 60:31. Встреча с «Октябрьским» закончилась со счетом 57:36 в пользу владивостокских спидвеистов. Вторая встреча с «Октябрьским» также закончилась для наших гонщиков победой, итог встречи – 65:25. А встреча с «Турбиной» завершилась со счетом 41:48 в пользу гостей.
Спортсмены команды «Восток» приглашают своих болельщиков, жителей и гостей города Владивостока на одну из самых зрелищных гонок сезона. Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Авангард».
Начало гонки в 19 часов.
«Золотой Рог».
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