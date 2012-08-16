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БАСКЕТБОЛ: «Спартак-Приморье» призвал первого американца
БК «Спартак-Приморье» подписал первых новичков – вслед за разыгрывающим Артемом ИСАКОВЫМ, в прошлом сезоне ставшим чемпионом Суперлиги в составе екатеринбургского «Урала», контракт с красно-белыми подписал американский защитник Пол ДЕЛЕЙНИ.
Пол Делейни является выпускником Алабамского университета в Бирмингеме, за который отыграл 5 сезонов (2004-2009) в студенческой лиге NCAA. По окончанию университета переехал в Израиль. Сезон 209/10 провел в клубе «Хапоэль Холон», выступающем в местной Суперлиге. Последние два защищал цвета клуба «Маккаби ха-Бик’а», с которым сначала выиграл второй по значимости дивизион Израиля, а затем занял 7-ое место в Суперлиге. Становился участником «Матча звезд» израильского чемпионата.
Понятно, что американец призван во Владивосток на основные роли, а вот Артем Исаков, скорее всего, будет дублером основного разыгрывающего, которого, возможно, подскажет новый главный тренер «Спартака-Приморье» Гундарс ВЕТРА. Посмотрим.
Также на сегодняшний день контракт подписан с защитником Алексеем ГОЛЯХОВЫМ, для которого это будет уже третий сезон в составе «Спартака-Приморье».
Из игроков, защищавших красно-белые цвета в прошлом сезоне, в новом точно не будет: Тори ТОМАСА (перешел в клуб «Метрос», Доминиканская Республика), Максима КРИВОШЕЕВА («Енисей»), Евгения БАБУРИНА («Нижний-Новгород»), Николая ПАДИУСА, Ивана ПАВЛОВА, Александра ПАВЛОВА (оба – «Атаман»), Александра САВЕНКОВА («Университет-Югра»), Виктора УСКОВА («Рязань»), Сергея КАРАУЛОВА («Триумф») и Дениса ПОЛОХИНА («Триумф»).
Также не остался в команде и тренер Вадим ФИЛАТОВ, который продолжит помогать Борису ЛИВАНОВУ в «Атамане».
На сегодняшний момент неясна ситуация с Шоном ДЕНИСОНОМ, Катбертом ВИКТОРОМ и Даниилом СОЛОВЬЕВЫМ.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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