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"Гонка героев" стартовала во Владивостоке
Военно-спортивная игра «Гонка героев» пройдет во Владивостоке в ближайшие выходные. По словам организаторов, она состоится при любой погоде. Участи в игре, по предварительным данным, примут около трех тысяч человек. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Во Владивостоке «Гонка героев» впервые прошла в прошлом году. Как и год назад, 16 и 17 июля она состоится на полигоне в районе бухты Горностай. Все участники заранее поделены на команды, в каждой - по 10 человек. Длина трассы составит 5 километров.
«Гонку героев» мы называем гонкой для всех, - рассказал Игорь Юртаев, один из организаторов мероприятия. - Спортсмен ли вы, парень или девушка, студент или бизнесмен - добро пожаловать испытать себя и свои физические способности. Главное условие - возраст старше 18 лет. По нашим данным, в субботу, 16 июля, на преодоление препятствий выйдут 1400 человек, в воскресенье - 1300. Каждый участник получит на память об игре специальный жетон на стальной цепочке».
Второй этап владивостокской гонки состоится в конце августа.
«Планируем, что в августе участие в приморском этапе «Гонки героев» примут в том числе и люди с ограниченными физическими возможностями, - рассказал организатор мероприятия Кирилл Воробьев. - Уже есть договоренность по этому вопросу с руководителем общественной организации «Ковчег» Артемом Моисеенко. Такой опыт у нас уже есть, и мы надеемся его успешно реализовать в приморской столице».
«Гонка героев» обещает стать для Владивостока большим спортивным праздником. Его участники получат возможность не только преодолеть трассу с препятствиями, но и выполнить нормативы ГТО. На полигоне будет работать организованная муниципальным центром тестирования локальная площадка, оборудованная для выполнения нормативов ВФСК ГТО. Желающие смогут узнать, какие шаги нужно предпринять, чтобы зарегистрироваться на сайте ГТО, ознакомиться с испытаниями и требованиями к их выполнению и, конечно, попробовать свои силы в выполнении нормативов. В рамках «Гонки героев» также состоится показ военной техники.
По итогам второго этапа команда-победитель Владивостока станет участником финала игры на полигоне Алабино в Подмосковье и поборется за главный приз «Гонки героев» - миллион рублей. Финал состоится 10 сентября.
Для справки
«Гонка Героев» - командная военно-спортивная игра в России. Проводится при поддержке Минобороны РФ. Представляет собой кросс длиной 5 км по пересечённой местности с преодолением препятствий. Входит в систему ГТО. Во Владивостоке проходит при поддержке администрации города.
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