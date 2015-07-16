"Луч-Энергия" победил в Саратове, вышел в лидеры ФНЛ

Это вторая подряд победа нового главного тренера желто-синих Олега Веретенникова

15 июля. Саратов. "Сокол" (Саратов) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 0:1 (0:0).

Противостояние в роли тренеров бывших одноклубников по "Ротору" Валерия БУРЛАЧЕНКО и Олега ВЕРЕТЕННИКОВА завершилось в нользу нового главного тренера "Луча-Энергия". Единственный мяч был проведен во втором тайме после подачи углового капитаном желто-синих СЛАВНОВЫМ. За "Сокол" выступал бывший полузащитник БУРЧЕНКО, в прошлом сезоне защищавший цвета команды из Владивостока.

"Сокол": Федоров, Столяренко, Молодцов, Горбатюк, Лозенков, Бурченко (Радченко, 46), Дегтярев, Зинович, Шевчук, Романенко (Коротаев, 66), Трусевич (Андреев, 69).

"Луч-Энергия": Довбня, Колычев, Гузь, Бабенков, Пискунов, Славнов, Пономаренко, Клопков (Столбовой, 84), Зюзин (Гаджибеков, 72), Козлов (Казанков, 62), Нивалдо (Гордиенко, 90+).

Гол: Гузь (68).

Олег Веретенников, главный тренер ФК "Луч-Энергия":

- Игра была напряженная, в которой было создано минимум опасных моментов. В основном все напряжение и у наших ворот и у ворот соперника было со стандартных положений. К счастью мы свое стандартное положение довели до гола, и потом сыграли по счету.

Валерий Бурлаченко, главный тренер ФК "Сокол":

- Результат сегодня очень расстроил. И в организации игры мы не очень преуспели. Было очень много борьбы, "Луч" - такой соперник, который навязывает много силового давления, хотя, в принципе, мы справлялись с этим до определенного момента. К сожалению, мы очень много неоправданно фолили при игре в обороне. Хотя стоит отметить, по сравнению с прошедшей игрой в Тюмени мы сегодня в обороне выглядели гораздо лучше. Таких моментов, которые возникали у наших ворот в Тюмени, сегодня не было, поэтому в организации игры в обороне мы сегодня справились с очень сильными в индивидуальном плане игроками, такими как Нивалдо, Славнов - практически не давали им играть. Игра "Луча" строится на этих игроках. Но у нас, к сожалению, не получается на данный момент конструктивная организация игры в центре поля и в атаке. Вот над чем нам надо работать и прибавлять в этих компонентах.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".