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"Луч-Энергия" не допустили к Футбольной национальной лиге
Клуб из Владивостока с первого раза не прошел лицензирование
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов отказала в выдаче лицензии на сезон-2017/18 четырем клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в том числе «Лучу-Энергия» из Владивостока, дефицит бюджета которого составляет более 50 млн рублей.
Ранее суд удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК) о взыскании с ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» 27 млн 262 тыс. рублей, в том числе 20 млн рублей основного долга, 3,238 млн рублей процентов по договору займа и 4,023 млн рублей неустойки.
Не прошли лицензирование с первого раза футбольные клубы «Кубань» (Краснодар), «Факел» (Воронеж) и «Томь» (Томск). В то же время рассмотрение заявки ФК «Тосно», получившего право на выход в премьер-лигу, отложено.
Всего лицензию РФС получило 25 клубов премьер-лиги и ФНЛ.
Досье «Золотого Рога»: Футбольный клуб «Луч-Энергия» основан в 1952 году в качестве заводской команды и уже почти 60 лет представляет Владивосток на турнирах разного уровня. Дебютом и рождением команды принято считать 2 мая 1958 года – день первого официального матча в профессиональном статусе. При активном содействии и патронаже губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА клуб за три сезона вышел в премьер-лигу, став победителем зоны «Восток» второго дивизиона в 2003 году и первого дивизиона в 2005 году. На данный момент «Луч-Энергия» провел 4 сезона в чемпионатах России и участвует в 10-м первенстве страны. Организационно-правовая форма: Ассоциация «Футбольный клуб «Луч – Энергия». Названия команды: «Луч» (1958-2002), «Луч-Энергия» (с 2003 года).
Напомним, что на финише текущего первенства «Луч-Энергия» не может одержать победу в четырнадцатом матче подряд. Последний раз приморцы брали три полновесных очка 19 ноября 2016 года – на стадионе «Динамо» был повержен «Шинник».
Перед последним туром «Луч-Энергия» идет на 13-ом месте, набрав 41 очков. У «Зенита-2» 40 очков, еще у трех команд - «Мордовии», «Балтики» и «Сибири» - по 39 очков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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