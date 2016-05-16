www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Для "Луча-Энергии" все решится 21 мая в Хабаровске

16 Мая 2016, 08:11 | Владивосток

Желто-синие проиграли в Армавире «Торпедо» Валерия Карпина

Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Армавир. 15 мая. Стадион «Юность», 1,6 тыс. зрителей. «Торпедо» (Армавир) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:0. Голы: Мязин (70), Бугуи (90).

«Торпедо»: Комаров, Тараканов, Царикаев, Мирошниченко, Абациев, Войдель, Деобальд (Винниченко, 32, Дугалич, 75), Щадин, Васильев (Арзиани, 75), Бугуи, Мязин (Глушков, 88).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Грицаенко, Гузь, Пискунов, Кренделев, Ребко, Семакин, Козлов (Кирисов, 73), Клопков (Столбовой, 73), Пономаренко (Кортава, 81), Нивалдо.

Подопечные Сергея ПЕРЕДНИ вышли на матч в ослабленном составе – КАБУТОВ  пропускал игру из-за повреждения, МИЩЕНКО из-за дисквалификации. В составе хозяев на поле вышли сразу четыре бывших игрока «Луча» - КОМАРОВ, ВОЙДЕЛЬ, МИРОШНИЧЕНКО и МЯЗИН, на счету которого победный гол.

Хабаровский «СКА-Энергия» обыграл на выезде «Тюмень» 0:2 и вновь обошел «Луч» в турнирной таблице на одно очко, а это значит, что дерби 21 мая в Хабаровске превратится в битву за выживание. Причем, «Лучу» нужна только победа. Матч судит Владимир СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха).

В других матчах тура «Шинник» разгромил в Ярославле «Сибирь» 5:0, «Енисей» уступил дома «Соколу» 0:1, а «Балтика» проиграла на выезде «Газовику» 0:2.

Фото ФК «Луч-Энергия».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол  сергей передня 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru