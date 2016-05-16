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Для "Луча-Энергии" все решится 21 мая в Хабаровске
Желто-синие проиграли в Армавире «Торпедо» Валерия Карпина
Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Армавир. 15 мая. Стадион «Юность», 1,6 тыс. зрителей. «Торпедо» (Армавир) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:0. Голы: Мязин (70), Бугуи (90).
«Торпедо»: Комаров, Тараканов, Царикаев, Мирошниченко, Абациев, Войдель, Деобальд (Винниченко, 32, Дугалич, 75), Щадин, Васильев (Арзиани, 75), Бугуи, Мязин (Глушков, 88).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Грицаенко, Гузь, Пискунов, Кренделев, Ребко, Семакин, Козлов (Кирисов, 73), Клопков (Столбовой, 73), Пономаренко (Кортава, 81), Нивалдо.
Подопечные Сергея ПЕРЕДНИ вышли на матч в ослабленном составе – КАБУТОВ пропускал игру из-за повреждения, МИЩЕНКО из-за дисквалификации. В составе хозяев на поле вышли сразу четыре бывших игрока «Луча» - КОМАРОВ, ВОЙДЕЛЬ, МИРОШНИЧЕНКО и МЯЗИН, на счету которого победный гол.
Хабаровский «СКА-Энергия» обыграл на выезде «Тюмень» 0:2 и вновь обошел «Луч» в турнирной таблице на одно очко, а это значит, что дерби 21 мая в Хабаровске превратится в битву за выживание. Причем, «Лучу» нужна только победа. Матч судит Владимир СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха).
В других матчах тура «Шинник» разгромил в Ярославле «Сибирь» 5:0, «Енисей» уступил дома «Соколу» 0:1, а «Балтика» проиграла на выезде «Газовику» 0:2.
Фото ФК «Луч-Энергия».
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