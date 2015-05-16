Судьба "Луча-Энергия" решится 19 мая

Новый сезон в ФНЛ стартует уже 12 июля

16 мая. Владивосток. Стадион "Динамо". "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Крылья Советов" (Самара) 0:5 (0:2). Голы: Яхович – (19, 59, 71), Ткачук (22), Горбатенко (90).

"Луч-Энергия" провел худшую игру за весенний отрезок первенства ФНЛ. Как минимум, два пропущенных гола на счету вратаря Артема ШТАНЬКО, еще в трех грубо ошиблись защитники. Единственным светлым пятном на поле был бразилец "Ваня" Нивалдо, который следующий матч пропустит из-за перебора желтых карточек. Ну а "Крылья Советов" показали, что уже сегодня готовы играть на более высоком уровне, реализовав пять из шести голевых моментов.

Дальнейшая судьба "Луча-Энергия", перманентно испытывающего проблемы с финансированием, решится на правлении клуба 19 мая. По сведениям "Золотого Рога", власти и спонсор в лице ОАО "ДЭК" уже пришли к единому мнению и клуб продолжит выступление в ФНЛ. Правда, без особого усиления. "Сильных новичков в команде не будет, задача стоит сохранить нынешний состав", - отметил после матча главный тренер желто-синих Александр УШАХИН, который очень хочет продолжить работу в роли главного.

"Все будет хорошо", - заверил пресс-атташе "Луча" Андрей ВЯЛКОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".