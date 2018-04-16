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Главный тренер "Луча-Энергия" не выдержал напряжения
Команда из Владивостока психологически сломалась после гола «в раздевалку», Александр Григорян почувствовал себя плохо после игры
Первенство России по футболу. 15 апреля. Воронеж, Центральный стадион профсоюзов. 1 тыс. зрителей. «Факел» (Воронеж) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 3:1 (1:1). Голы: Семенов (45), Амбарцумян (79), Осипенко (90+4) – Мязин (7).
«Факел»: Федоров, Молодцов, Хайманов, Осипенко, Мустафин (Кузьмин, 70), Арустамян (Садов, 85), Амбарцумян, Мануковский, Семенов, Алхазов (Сердюк, 83), Лебеденко.
«Луч-Энергия»: Абакумов, Марущак, Таказов, Тихий (Дзахов, 57), Насадюк, Больевич, Павленко (Хлебородов, 78), Пономаренко, Гелоян, Фомин (Машнев, 75), Мязин (Бажев, 67).
Предупреждения: Мязин, 58 (грубая игра); Молодцов, 78 (неспортивное поведение); Арустамян, 81 (неспортивное поведение).
Команда из Владивостока не смогла удержать победный счет в матче с аутсайдером, но осталась вне зоны вылета.
Главный тренер «Луча» Александр ГРИГОРЯН не пришел на послематчевую пресс-конференцию, сославшись на недомогание.
Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергич»:
- Получилась интересная игра, было много борьбы. Команды создали много голевых моментов. Но мы свои моменты не реализовали, а соперник забил. Отсюда и такой счет. Первый тайм мы провели хорошо, но нас психологически сломал гол «в раздевалку». Во втором тайме при счете 1:1 мы имели два хороших момента, но не забили.
Игорь ПЫВИН, тренер ФК «Факел»:
- План, который мы разрабатывали перед этой игрой, сработал. Ребята добились победы. Это самое главное. Хотя в первом тайме мы проигрывали много борьбы, этому соперник выглядел предпочтительнее. Гол нелепый пропустили. Во втором тайме ребята проявили характер. Видно было, что устали, но все же добились победы.
Остальные матчи тура:
«Томь» (Томск) – «Балтика» (Калининград) 1:0
«Крылья Советов» (Самара) – «Енисей» (Красноярск) 1:0
«Шинник» (Ярославль) – «Оренбург» (Оренбург) 0:0
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 0:1
«Динамо-Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) – «Сибирь» (Новосибирск) 1:1
«Авангард» (Курск) – «Тюмень» (Тюмень) 0:0
«Волгарь» (Астрахань) – «Тамбов» (Тамбов) 1:2
«Кубань» (Краснодар) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград) 2:1
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Факел»
Турнирная таблица
|
№
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
33
|
22
|
5
|
6
|
58-24 (34)
|
71
|
2
|
33
|
22
|
5
|
6
|
49-21 (28)
|
71
|
3
|
33
|
22
|
4
|
7
|
53-20 (33)
|
70
|
4
|
33
|
17
|
6
|
10
|
48-32 (16)
|
57
|
5
|
33
|
17
|
5
|
11
|
39-31 (8)
|
56
|
6
|
33
|
14
|
10
|
9
|
37-25 (12)
|
52
|
7
|
33
|
12
|
14
|
7
|
42-37 (5)
|
50
|
8
|
33
|
13
|
9
|
11
|
41-39 (2)
|
48
|
9
|
33
|
12
|
10
|
11
|
42-38 (4)
|
46
|
10
|
33
|
9
|
13
|
11
|
36-39 (-3)
|
40
|
11
|
33
|
10
|
9
|
14
|
32-37 (-5)
|
39
|
12
|
32
|
10
|
8
|
14
|
40-54 (-14)
|
38
|
13
|
32
|
10
|
6
|
16
|
28-41 (-13)
|
36
|
14
|
33
|
8
|
11
|
14
|
32-43 (-11)
|
35
|
15
|
33
|
8
|
10
|
15
|
31-38 (-7)
|
34
|
16
|
33
|
8
|
10
|
15
|
31-44 (-13)
|
34
|
17
|
33
|
8
|
10
|
15
|
28-48 (-20)
|
34
|
18
|
33
|
7
|
12
|
14
|
34-45 (-11)
|
33
|
19
|
33
|
8
|
7
|
18
|
37-53 (-16)
|
31
|
20
|
33
|
6
|
8
|
19
|
17-46 (-29)
|
26
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