Баскетбол: "Спартак-Приморье" вышел в полуфинал Суперлиги

Команда из Приморья одержала вторую победу в Рязани и вышла на победителя регулярного чемпионата саратовский "Автодор"

Суперлига. 1/4 финала. Третий матч. 5 апреля. Рязань. "Рязань" (Рязань) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 69:74 (18:21, 8:19, 20:21, 23:13). Счет в серии 1:2.

"Спартак-Приморье": Фомин - 16 очков (2 подбора, 1 перехват), Сыроватко - 10 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Самойленко - 10 (2 передачи, 2 перехвата), Соловьев - 8 (2 подбора, 1 блокшот), Громыко - 8 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват), Фейбер - 6 (8 подборов, 2 передачи, 3 блокшота), Моргунов - 5 (3 подбора, 1 перехват), Голяхов - 5 (2 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Исаков - 3 (1 перехват), Узинский - 3 (1 перехват), Зверков (2 подбора, 1 блокшот).

БК "Рязань": Зибиров (1), Гордеев (3), Зварыкин (25), Поляков (3), Юрчик (7), Бартунов (2), Маринин (11), Курцевич (9), Карпеко (8), Карпачев.

Победу приморцам прежде всего принесла надежная игра в защите.

Первые игры полуфинала пройдут в Саратове 19 и 20 апреля, 24 апреля серия переедет во Владивосток. Другую полуфинальную пару составили БК "Новосибирск" - "Университет-Югра".

Победу приморцам принесла надежная игра в защите.

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Мы знали, что третий матч в серии будет сложным, но еще до начала серии понимали, что при любом раскладе должны пройти "Рязань", так как наша команда более талантливая и обученная. В этой игре мы полностью контролировали подбор, и многое зависело от нашей защиты. Это полностью командная победа, нежели чья-то личная, и все без исключения игроки внесли свою лепту в победу. В концовке "Рязань" забросила несколько трехочковых, но это были технически сложные броски, через руки. В тот момент мы понимали, что тактически ничего менять не надо, игра от защиты приносила свои плоды на протяжении всего матча, так и в конце продолжали гнуть свою линию, забросили свои штрафные, выиграли матч и серию. Повторюсь, это командная победа, и мы рады, что игроки понимают, что от них требуется.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Рязань".