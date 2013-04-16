БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" проиграл в полуфинале Кубка России

Во Владивостоке "Спартак-Приморье" проиграл в полуфинале Кубка России действующему обладателю Кубка - "Красным Крыльям" (Самара) со счетом 63:73 и не смог второй год подряд выйти в финал престижного турнира.

Соперником красно-белых в матче за третье место 17 апреля станет "Енисей" (Красноярск).

В финале же сыграют "Красные Крылья" и "Спартак" (Санкт-Петербург)

Как сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Александр КРАСНЕНКОВ, обладатель Кубка России получит путевку в еврокубок.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.