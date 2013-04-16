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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" проиграл в полуфинале Кубка России
16 Апреля 2013, 22:30 | Владивосток
Во Владивостоке "Спартак-Приморье" проиграл в полуфинале Кубка России действующему обладателю Кубка - "Красным Крыльям" (Самара) со счетом 63:73 и не смог второй год подряд выйти в финал престижного турнира.
Соперником красно-белых в матче за третье место 17 апреля станет "Енисей" (Красноярск).
В финале же сыграют "Красные Крылья" и "Спартак" (Санкт-Петербург)
Как сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Александр КРАСНЕНКОВ, обладатель Кубка России получит путевку в еврокубок.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: спартак-приморье спорт баскетбол
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