БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" может перебраться на остров Русский

Новой ареной для баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" может стать спорткомплекс кампуса ДВФУ на острове Русском. Достраиваемый "Фетисов-Холл" в качестве основы не рассматривается, сообщил генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР.

"Я не верю, что арена "Фетисов-Холл" будет сдана в срок в сентябре. Я уже год выслушиваю различные теории и концепции ее сдачи, но... Я верю, конечно, что она в итоге будет сдана, но не в эти сроки. Я сегодня больше смотрю на кампус ДВФУ. Там видно, что все построено по мировым стандартам. Просто требуется арену специфически доукомплектовать. Строители специально этого не стали делать, чтобы можно было заканчивать, когда станет ясно, под что она будет использоваться. Но это очень современный и просторный объект, нужно только поставить трибуны. Игровое оборудование должно быть мобильным и такие технологии сегодня есть. Все разворачивается буквально за сутки. В следующем году, в какой бы лиге "Спартак-Приморье" ни выступал, мы сделаем все, чтобы играть на острове Русском", - сообщил генеральный менеджер "Спартака-Приморье".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото spartakbasket.ru.