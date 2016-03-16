Бывший вратарь "Луча" отправился на понижение в Смоленск

Александр Довбня спустился во второй дивизион

Экс-голкипер «Луча-Энергия» Александр ДОВБНЯ в статусе свободного агента перешел в смоленский «Днепр», занимающий 12-ое место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ. В составе «Луча» в этом сезоне Довбня провел 17 матчей и только под конец прошлого года уступил позицию «первого номера» Александру КОТЛЯРОВУ.

В «Днепре» Довбня заменит Алексея БЕРЕЗИНА, подписавшего контракт с тульским «Арсеналом», во главе которого недавно встал экс-наставник «Луча» Сергей ПАВЛОВ.

По сведениям «Золотого Рога», Александр Довбня был одним из «бузотеров», недовольных задержками зарплаты в «Луче», поэтому во Владивостоке ему выписали «белый билет».

Еще один бывший «лучовец» полузащитник Максим ЗЮЗИН подписал контракт до конца сезона с лидером зоны «Урал-Поволжье» нижнекамским «Нефтехимиком».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".