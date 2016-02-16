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"Амур" опустил "Адмирал" на шестое место
«Адмирал» проиграл в Хабаровске, пропустил на пятую позицию «Востока» «Ак Барс»
16 февраля. Хабаровск. «Платинум Арена», 7,1 тыс. зрителей. «Амур» (Хабаровск) - «Адмирал» (Владивосток) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
1:0 – Складниченко (Курбатов, Черепанов) – 09:00 (5x4).
2:0 – Бергфорс (Курбатов, Ушенин Вячеслав) – 36:43 (5x3).
3:0 – Ибрагимов (Бывальцев) – 43:29.
3:1 – Воронин (Горшков) – 44:31.
Вратари: Печурский – Бобков.
Броски: 29 (4-12-13) – 46 (20-17-9).
Штраф: 12 (6-2-4) – 12 (2-4-6).
Судьба матча решилась при игре в неравных составах, решающую шайбу забросил экс-нападающий «Адмирала» Никлас БЕРГФОРС. Хабаровская команда прервала череду поражений из пяти матчей. 18 февраля «моряки» попытаются взять реванш во Владивостоке.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Я думаю, что игра сегодня понравилась зрителям. Доставили удовольствие болельщикам, которые пришли. По нашей игре: считаю, что у нас было неплохое движение, было преимущество в первом периоде, были моменты. Надо было забивать – тогда бы игра сложилась иначе. Если убрать игру в неравных составах, где мы пропустили три гола в меньшинстве и ничего не сделали в большинстве, то в целом сыграли неплохо. Мы играли много в большинстве, но не забили – до плей-офф время есть, надо исправить этот компонент.
Андрей НИКОЛИШИН, главный тренер ХК «Амур»:
- Хочу поблагодарить команду и ребят за ту игру, которую они подарили зрителям. Эти овации в конце, после этой победы, когда зрители стояли и не расходились – это дорогого стоит. За это нужно не просто играть, а костьми ложиться. По самой игре: в первом периоде «Адмирал» нас переиграл, где-то у нас была скованность, было много потерь. Удачно реализовали большинство – сыграли грамотно. В дальнейшем, ребята исправили положение, перестали ошибаться, игра выровнялась. У нас большинство сегодня удалось, у них – нет. В этом и есть современный хоккей.
Победителем Восточной конференции досрочно стал «Авангард». «Адмирал» опустился на шестую строчку и, скорее всего, в плей-офф встретится с «Сибирью».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК "Амур".
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