Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении

Оно касается тысяч горожан

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он посвятил его развитию во Владивостоке хоккея, к чему экс-глава города приложил немало усилий.

«Было приятно узнать, что во Владивостоке продолжают начатую нами в 2010 году традицию проведения городского турнира по дворовому хоккею. Большой привет управлению администрации города Владивостока по развитию физической культуры и массового спорта.

Восемь лет назад перед нами стояла задача сделать катки и хоккейные коробки доступными для всех горожан, вовлечь в спорт молодежь и их родителей, объединить поклонников хоккея, спортсменов-любителей и болельщиков, и у нас это здорово получилось.

Когда мы только начали дворовый хоккей, было всего около семи-восьми команд. А в последующие годы их количество достигало 20. Есть хоккеисты, которые участвуют в турнире каждый год, так сказать, старожилы. Это и понятно. На льду турнира по дворовому хоккею страсти кипят не меньше, чем на площадке НХЛ)), а у команд, как правило, есть верные болельщики, поддерживающие их даже в самые лютые морозы.

И не смотря на то что хоккей - это достаточно жёсткий и в прямом смысле слова холодный вид спорта)) от игроков и болельщиков всегда чувствовались тепло и задор.

В 2013 году по инициативе Игоря Шувалова победители турнира отправились в Подмосковье, чтобы сыграть со сборной России и пообщаться с игроками. Такой неожиданный щедрый подарок был единожды, но мы всегда готовили победителям достойные призы. Они были хорошим бонусом к любимому увлечению спортсменов). Желаю всем участникам хоккейного турнира по дворовому хоккею 2019 интересных матчей и спортивного азарта!».