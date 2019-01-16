Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении
Оно касается тысяч горожан
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он посвятил его развитию во Владивостоке хоккея, к чему экс-глава города приложил немало усилий.
«Было приятно узнать, что во Владивостоке продолжают начатую нами в 2010 году традицию проведения городского турнира по дворовому хоккею. Большой привет управлению администрации города Владивостока по развитию физической культуры и массового спорта.
Восемь лет назад перед нами стояла задача сделать катки и хоккейные коробки доступными для всех горожан, вовлечь в спорт молодежь и их родителей, объединить поклонников хоккея, спортсменов-любителей и болельщиков, и у нас это здорово получилось.
Когда мы только начали дворовый хоккей, было всего около семи-восьми команд. А в последующие годы их количество достигало 20. Есть хоккеисты, которые участвуют в турнире каждый год, так сказать, старожилы. Это и понятно. На льду турнира по дворовому хоккею страсти кипят не меньше, чем на площадке НХЛ)), а у команд, как правило, есть верные болельщики, поддерживающие их даже в самые лютые морозы.
И не смотря на то что хоккей - это достаточно жёсткий и в прямом смысле слова холодный вид спорта)) от игроков и болельщиков всегда чувствовались тепло и задор.
В 2013 году по инициативе Игоря Шувалова победители турнира отправились в Подмосковье, чтобы сыграть со сборной России и пообщаться с игроками. Такой неожиданный щедрый подарок был единожды, но мы всегда готовили победителям достойные призы. Они были хорошим бонусом к любимому увлечению спортсменов). Желаю всем участникам хоккейного турнира по дворовому хоккею 2019 интересных матчей и спортивного азарта!».
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении
- Хоккей: в "Адмирале" продолжается перестройка
- "Спартак-Приморье" начал год с победы над одним из лидеров
- Сандлер разбил "Спартак" на своей территории
- Экс-мэр предлагает провести во Владивостоке чемпионат мира
- "Адмирал" может плохо закончить
- "Спартак-Приморье" потерпел второе поражение подряд, на этот раз от второго состава ЦСКА
- Приморье продолжает избавляться от последствий правления Миклушевского
- "Спартак-Приморье" проиграл с новым главным тренером
- "Спартак-Приморье" побеждает и выбирается из "ямы"
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении
- Хоккей: в "Адмирале" продолжается перестройка
- "Адмирал" показал китайцам, на что он способен
- "Спартак-Приморье" начал год с победы над одним из лидеров
- Сандлер разбил "Спартак" на своей территории
- Экс-мэр предлагает провести во Владивостоке чемпионат мира
- "Адмирал" может плохо закончить
- "Спартак-Приморье" потерпел второе поражение подряд, на этот раз от второго состава ЦСКА
- Приморье продолжает избавляться от последствий правления Миклушевского
- "Спартак-Приморье" проиграл с новым главным тренером
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Невиноватый я!
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
- Два крупных российских банка объединились
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- В Приморье начались продажи дешевых авиабилетов в Питер