www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.08 р. 100 JPY: 61.74 р.
EUR: 76.95 р. 10 CNY: 99.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Экс-мэр Владивостока напомнил об одном важном достижении

16 Января 2019, 11:28 | Владивосток

Оно касается тысяч горожан

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он посвятил его развитию во Владивостоке хоккея, к чему экс-глава города приложил немало усилий.

«Было приятно узнать, что во Владивостоке продолжают начатую нами в 2010 году традицию проведения городского турнира по дворовому хоккею. Большой привет управлению администрации города Владивостока по развитию физической культуры и массового спорта.

Восемь лет назад перед нами стояла задача сделать катки и хоккейные коробки доступными для всех горожан, вовлечь в спорт молодежь и их родителей, объединить поклонников хоккея, спортсменов-любителей и болельщиков, и у нас это здорово получилось.

Когда мы только начали дворовый хоккей, было всего около семи-восьми команд. А в последующие годы их количество достигало 20. Есть хоккеисты, которые участвуют в турнире каждый год, так сказать, старожилы. Это и понятно. На льду турнира по дворовому хоккею страсти кипят не меньше, чем на площадке НХЛ)), а у команд, как правило, есть верные болельщики, поддерживающие их даже в самые лютые морозы.

И не смотря на то что хоккей - это достаточно жёсткий и в прямом смысле слова холодный вид спорта)) от игроков и болельщиков всегда чувствовались тепло и задор.

В 2013 году по инициативе Игоря Шувалова победители турнира отправились в Подмосковье, чтобы сыграть со сборной России и пообщаться с игроками. Такой неожиданный щедрый подарок был единожды, но мы всегда готовили победителям достойные призы. Они были хорошим бонусом к любимому увлечению спортсменов). Желаю всем участникам хоккейного турнира по дворовому хоккею 2019 интересных матчей и спортивного азарта!».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: хоккей  мэр  турнир  соцсети  глава 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru