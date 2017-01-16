И Третьяк не помог "Адмиралу"

Поражение от минского «Динамо» серьезно понизило шансы команды из Владивостока на выход в плей-офф

16 января. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Минск) 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).

0:1 Палушай (Лисовец, Эллисон, 2.49)

0:2 Китаров (Степанов, Волков, 3.43)

0:3 Граньяни (Матерухин, Дрозд, 11.10)

1:3 Плотников (11.29)

1:4 Степанов (Волков, Китаров, 20.48)

2:4 Саюстов (28.36, б.), 2:5 Стась (Дрозд, 36.08)

3:5 Макаренко (49.21).

«Адмирал» (10): Третьяк (Серебряков, 3.43 – 58.40); Бартулис (2) – Блум, Краснослободцев – Райт (2) – Саболич; Моррисонн – Волченков, Плотников – Иванов (2) – Сигарев; Земченок (2) – Гавриленко, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Горшков – Саюстов (4) – Александров, Алексеев.

«Адмирал» провалил домашнюю серию, взяв в трех матчах лишь 2 очка из 9 возможных. Матч с белорусами «моряки» начали с Максимом ТРЕТЬЯКОМ на последнем рубеже обороны, но уже на четвертой минуте внук прославленного вратаря уступил место в воротах Никите СЕРЕБРЯКОВУ. Сменщик остался оставался сухим почти восемь минут, пока не капитулировал после броска канадца Марка-Андре ГРАНЬЯНИ. После такого стартового фиаско подопечным Александра АНДРИЕВСКОГО удалось лишь подсластить горькую пилюлю…

«Амур» в Хабаровске обыграл «Йокерит» 3:2. Для наших соседей это третья победа в трех матчах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».