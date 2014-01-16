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Хоккей: "Адмирал" в Праге проиграл "Льву"
Чехи прервали победную серию команды из Владивостока из пяти матчей.
15 января. Прага, "Арена Рига", 6,240 тыс. зрителей. "Лев" - "Адмирал" (Владивосток) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
1:0 – Тернберг (Мяэнпяя, Ойстрик) – 01:50 (5x4).
1:1 – Шютц (Йюнге, Антропов) – 14:25.
2:1 – Улльстрем (Азеведу, Новотны) – 24:31 (5x4).
3:1 – Ржепик (Врана, Мяэнпяя) – 38:22.
4:1 – Азеведу (Улльстрем, Шевц) – 56:40.
Вратари: Веханен – Иванников.
Броски: 31 (14-10-7) – 17 (9-5-3).
Вбрасывания: 42 (16-10-16) – 31 (12-13-6).
Штраф: 6 (0-2-4) – 20 (2-12-6).
"Адмирал" по прежнему отстает на одно очко от челябинского "Трактора", занимающего восьмую строчку в Восточной конференции.
"Амур" в Братиславе уступил "Словану" 2:3. Для хабаровчан это пятое поражение кряду.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ХК "Лев".
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