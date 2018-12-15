Хоккейной арене во Владивостоке вернули имя Фетисова

Руководство «Адмирала» пытается оттолкнуться от дна

Фасад домашней арены хоккейного клуба «Адмирал» вернулось имя прославленного хоккеиста Вячеслава ФЕТИСОВА, в прошлом сенатора от Приморского края.

Ранее с подобной инициативой выступили болельщики клуба и любители приморского хоккея. Руководитель региона эту инициативу поддержал.

Уличные объемные буквы «Фетисов Арена» выполнены из металла и пластика, имеют ночную подсветку.

В настоящее время ХК «Адмирал» является худшей командой Континентальной хоккейно лиги по большинству показателей и занимает последнее место в концеренции «Восток».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»