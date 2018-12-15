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Хоккейной арене во Владивостоке вернули имя Фетисова
15 Декабря 2018, 09:36 | Владивосток
Руководство «Адмирала» пытается оттолкнуться от дна
Фасад домашней арены хоккейного клуба «Адмирал» вернулось имя прославленного хоккеиста Вячеслава ФЕТИСОВА, в прошлом сенатора от Приморского края.
Ранее с подобной инициативой выступили болельщики клуба и любители приморского хоккея. Руководитель региона эту инициативу поддержал.
Уличные объемные буквы «Фетисов Арена» выполнены из металла и пластика, имеют ночную подсветку.
В настоящее время ХК «Адмирал» является худшей командой Континентальной хоккейно лиги по большинству показателей и занимает последнее место в концеренции «Восток».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
Автор:
Теги: Вячеслав Фетисов "Адмирал" КХЛ хоккей
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