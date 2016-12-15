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"Спартак-Приморье" разгромил на выезде команду своего бывшего игрока

15 Декабря 2016, 11:13 | Владивосток

Самым результативным игроком матча стал Андрей Матеюнас

14 декабря. Суперлига - Первый дивизион. Рязань. «Рязань» (Рязань) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 73:96 (22:21, 18:26, 15:30, 18:19)

 «Рязань»: Русецкий – 22 очка, Фомин – 19, Заряжко - 8, Морозов - 6, Бугаенко - 6,  Клюндиков - 6.

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 22 (5 подборов, 8 передач, 4 перехвата), Кривошеев – 16 (6 подборов), Ганькевич – 15 (8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Анисимов – 12 (2 подбора, 2 передачи), Черныш – 6 (10 подборов), Сахаров – 6, Бабайлов – 6 (1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата), Громыко – 5 (6 подборов, 2 передачи), Белов – 5 (3 подбора), Агапов – 3 (1 подбор).

Спартаковцы сполна реабилитировались за упущенную домашнюю победу в противостоянии с «Университетом». При этом в Рязани на площадку не выходил один из ключевых игроков красно-белых Федор КЛЮЧНИКОВ, получивший обидную травму в проигранном матче. Стоит отметить, что хозяева, которых тренирует экс-игрок «Спартака» Денис ТИМАКОВ, в свою очередь, были вынужден обходиться без загрипповавших Евгения КАРПЕКО и Михаила КАРПАЧЕВА.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хорошая победа. Мы за ней приехали в Рязань и одержали ее. Ребята профессионально отнеслись к игре, играли до конца, играли на результат и одержали заслуженную победу. К сопернику отнеслись с полной серьезностью, играли на максимуме, все выполняли то, что нужно и когда нужно. У «Рязани» сильная первая «пятерка», и противник оказал нам достойное сопротивление, и тут надо отдать ему должное.  «Рязань» хорошо сыграла в атаке в первой четверти, где-то нас остановила, но мы старались играть в нашу игру, и благодаря самоотдаче наших игроков все пошло по нашему сценарию, и мы выиграли матч. 

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Самаре 17 декабря. Накануне «Самара» разгромила на своей площадке «Сахалин» 92:62.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Рязань»




 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  андрей матеюнас 



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