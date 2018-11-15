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"Луч" уже почти в десятке!
Подопечные Рустема Хузина одержали первую победу на выезде, не проигрывают уже 11 матчей подряд
Футбол. ОЛИМП-Первенство ФНЛ сезона-2018/2019. 14 ноября. Калининград, стадион «Калининград», 3,765 тыс. зрителей. «Балтика» (Калининград) – «Луч» (Владивосток) - 0:2 (0:1). Голы: Степанец (17), Павленко (48, с пенальти).
«Балтика»: Лантратов, Каленкович, Таказов, Плиев, Магаль, Дмитриев, Шешуков, Касаев, Захаров (Крючков, 46), Дядюн, Радунович (Погребняк, 71).
«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Суслов, Царикаев, Носов, Машнёв (Кротов, 90+), Пономаренко, Дзахов, Павленко (Калугин, 70), Хлебородов (Прокофьев, 78, Патрашко, 88).
Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер ФК «Балтика»:
- Мы строили игру и владели преимуществом. Не хватило нас в агрессии. А у соперника был стандарт и пенальти. Все, больше ничего. Забей мы в первом тайме, неизвестно, как все бы развивалось. Игра была с нашей стороны неплохая. Не хватило забитого мяча.
- Тренер гостей перед игрой опасался судейства здесь.
- Соломку стелил. Его даже не спросили, а он уже озвучил… Вы вспомните, кто-то был тут недоволен судейством?
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Игра, действительно, была непростой. Очень плотная турнирная таблица, поэтому, мы сегодня хотели взять очки. Очень рад, что, наконец-то, пришла первая победа на выезде. Очень рад, что быстрый гол забили, что в первом тайме, что во втором. Линия атаки («Балтики») нам особых проблем не доставляла. Самое опасное – это индивидуальные действия КАСАЕВА, с чем мы сегодня, в принципе справились. Это была основная наша задача. Ребят поблагодарил в раздевалке. Руки опускать не будем, у нас еще впереди два сложнейших выезда.
Следующую игру «Луч» проведет 18 ноября в Санкт-Петербурге против аутсайдера чемпионата «Зенита-2».
«СКА-Хабаровск» в Саранске обыграл «Мордовию» 0:1. Гол на счету ПРИНДЕТЫ.
После этого тура «Луч» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. У хабаровчан на один балл больше.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Балтика»
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