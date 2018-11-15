www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68 р. 100 JPY: 59.71 р.
EUR: 76.76 р. 10 CNY: 97.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Луч" уже почти в десятке!

15 Ноября 2018, 11:33 | Владивосток

Подопечные Рустема Хузина одержали первую победу на выезде, не проигрывают уже 11 матчей подряд

Футбол. ОЛИМП-Первенство ФНЛ сезона-2018/2019. 14 ноября. Калининград, стадион «Калининград», 3,765 тыс. зрителей. «Балтика» (Калининград) – «Луч» (Владивосток) - 0:2 (0:1). Голы: Степанец (17), Павленко (48, с пенальти).

«Балтика»: Лантратов, Каленкович, Таказов, Плиев, Магаль, Дмитриев, Шешуков, Касаев, Захаров (Крючков, 46), Дядюн, Радунович (Погребняк, 71).

«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец, Суслов, Царикаев, Носов, Машнёв (Кротов, 90+), Пономаренко, Дзахов, Павленко (Калугин, 70), Хлебородов (Прокофьев, 78, Патрашко, 88).

Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер ФК «Балтика»:

- Мы строили игру и владели преимуществом.  Не хватило нас в агрессии. А у соперника был стандарт и пенальти. Все, больше ничего. Забей мы в первом тайме, неизвестно, как все бы развивалось. Игра была с нашей стороны неплохая. Не хватило забитого мяча.

- Тренер гостей перед игрой опасался судейства здесь.

- Соломку стелил. Его даже не спросили, а он уже озвучил… Вы вспомните, кто-то был тут недоволен судейством?

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Игра, действительно, была непростой. Очень плотная турнирная таблица, поэтому, мы сегодня хотели взять очки. Очень рад, что, наконец-то, пришла первая победа на выезде. Очень рад, что быстрый гол забили, что в первом тайме, что во втором. Линия атаки («Балтики») нам особых проблем не доставляла. Самое опасное – это индивидуальные действия КАСАЕВА, с чем мы сегодня, в принципе справились. Это была основная наша задача. Ребят поблагодарил в раздевалке. Руки опускать не будем, у нас еще впереди два сложнейших выезда.

Следующую игру «Луч» проведет 18 ноября в Санкт-Петербурге против аутсайдера чемпионата «Зенита-2».

«СКА-Хабаровск» в Саранске обыграл «Мордовию» 0:1. Гол на счету ПРИНДЕТЫ.

После этого тура «Луч» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. У хабаровчан на один балл больше.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Балтика»

Автор:
Теги: Рустем ХУЗИН  ФНЛ  калининград  "Луч"  футбол 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru