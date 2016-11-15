"Адмирал" с трудом обыграл аутсайдера

Команда из Владивостока прервала серию поражений из двух матчей

15 ноября. Владивосток, «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) - «Металлург» (Новокузнецк) 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – Ткачев (Саболич) – 02:33 (5x4).

1:1 – Семенов – 17:55 (4x5).

2:1 – Земченок (Райт, Краснослободцев) – 30:16 (4x4).

2:2 – Комаристый – 58:08.

3:2 – Вишневски (Райт, Краснослободцев) – 60:42 (4x4).

Штраф: 12 (2-8-2-0) – 14 (6-8-0-0).

«Адмирал»: Третьяк; Бартулис - Вишневски, Ткачев - Фисенко - Сигарев; Курашов - Григорьев, Барбашев - Саюстов - Саболич; Мнацян - Земченок, Казаков - Райт - Краснослободцев; Гавриленко, Макаренко - Мамин - Лугин, Яковлев.

«Металлург» (Новокузнецк): Кареев; Виксна - Лямкин, Комаристый - Земченко - Лебедев; Куклев - Арбузов, Семенов - Таратухин - Соловьев; Скутар - Титов, Язьков - Михеев - Разумов; Васильченко - Михайлов, Вихарев - Полищук - Анисин.

«Адмирал» упустил полноценную победу за две минуты до окончания основного времени. Полученную от «металлургов» «пилюлю» лишь отчасти подсластил гол Джеймса ВИШНЕВСКИ уже на первой минуте овертайма.

«Амур» в Хабаровске уступил «Сибири» в серии буллитов 3:4.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Адмирал"