Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" с трудом обыграл аутсайдера
Команда из Владивостока прервала серию поражений из двух матчей
15 ноября. Владивосток, «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) - «Металлург» (Новокузнецк) 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
1:0 – Ткачев (Саболич) – 02:33 (5x4).
1:1 – Семенов – 17:55 (4x5).
2:1 – Земченок (Райт, Краснослободцев) – 30:16 (4x4).
2:2 – Комаристый – 58:08.
3:2 – Вишневски (Райт, Краснослободцев) – 60:42 (4x4).
Штраф: 12 (2-8-2-0) – 14 (6-8-0-0).
«Адмирал»: Третьяк; Бартулис - Вишневски, Ткачев - Фисенко - Сигарев; Курашов - Григорьев, Барбашев - Саюстов - Саболич; Мнацян - Земченок, Казаков - Райт - Краснослободцев; Гавриленко, Макаренко - Мамин - Лугин, Яковлев.
«Металлург» (Новокузнецк): Кареев; Виксна - Лямкин, Комаристый - Земченко - Лебедев; Куклев - Арбузов, Семенов - Таратухин - Соловьев; Скутар - Титов, Язьков - Михеев - Разумов; Васильченко - Михайлов, Вихарев - Полищук - Анисин.
«Адмирал» упустил полноценную победу за две минуты до окончания основного времени. Полученную от «металлургов» «пилюлю» лишь отчасти подсластил гол Джеймса ВИШНЕВСКИ уже на первой минуте овертайма.
«Амур» в Хабаровске уступил «Сибири» в серии буллитов 3:4.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
Новости тематики
- "Адмирал" с трудом обыграл аутсайдера
- "Приморочка" одержала две победы на выезде
- "Луч-Энергия" потерпел сокрушительно фиаско
- "Адмирал" уже четвертый раз подряд не смог справиться с латышами
- "Адмирал" не справился с финнами в Хельсинки
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию до трех матчей
- "Адмирал" обыграл в Минске "Динамо"
- Игроки "Луча-Энергия" остались без пропитания
- "Адмирал" призвал защитника сборной России
- Матч "Луча-Энергия" с "Кубанью" из-за непогоды отложили на три часа
Новости раздела
- "Адмирал" с трудом обыграл аутсайдера
- "Приморочка" одержала две победы на выезде
- "Луч-Энергия" потерпел сокрушительно фиаско
- "Адмирал" уже четвертый раз подряд не смог справиться с латышами
- "Адмирал" не справился с финнами в Хельсинки
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию до трех матчей
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- "Адмирал" обыграл в Минске "Динамо"
- Игроки "Луча-Энергия" остались без пропитания
- "Спартак-Приморье" обыграл одного из фаворитов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- У Джамбулата Текиева новая должность
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Рубль начал заметно крепнуть
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента