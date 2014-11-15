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"Луч-Энергия" обыграл в Саратове "Сокол"

15 Ноября 2014, 18:07 | Владивосток

Команда из Владивостока вышла на 6-ое место в первенстве ФНЛ

14 ноября. Саратов. Стадион "Локомотив", 1,8 тыс. зрителей. "Сокол" (Саратов) - "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:2 (0:1). Голы: Бурченко (Прокофьев), 28 - 0:1, Нивалдо, 66 - 0:2, Маркелов, 76 - 1:2.

"Сокол": Скорняков, Суслов (Агапцев, 46), Горбатюк, Столяренко, Молодцов, Дутов, Хубаев, Павлов (Сурков, 46), Дегтярев, Маркелов,  Коротаев (Сапожников, 64).

"Луч-Энергия": Книга, Лебедев, Грачёв, Джиоев, Семочко, Бурченко (Селищев, 58),  Тетрашвили, Ваганов (Клопков, 71), Славнов, Корян (Нивалдо, 56), Прокофьев (Мязин, 46).

Предупреждения: Сапожников, 89, Маркелов, 90+ - Лебедев, 85.

"Луч-Энергия" одержал вторую победу кряду, ответив новичкам ФНЛ за поражение во Владивостоке.

Александр ГРИГОРЯН,  главный тренер ФК "Луч-Энергия":

- Я впечатлен игрой хозяев. Могу поздравить Игоря (ЧУГАЙНОВА) с созданием самобытной команды, по стилю явно отличающейся от всех команд ФНЛ. С таким подбором исполнителей... По сути дела, большая часть команды еще вчера играла во второй лиге. И (теперь) показывать такой уровень футбола, это дорого стоит. Хозяевам сегодня просто не повезло, бывает такое в футболе. Не повезло, и штанги, и перекладину обстучали. Ну, и самое главное, содержание игры у хозяев было на высоком уровне.

Мы знали, во что играет "Сокол". Но, честно говоря, хозяевам сегодня удалось воплотить в жизнь, как говорится, всех их сильные стороны.

Что касается нас, то мы сегодня были не в лучшем состоянии. Но мне понравилось, что команда проявила волю. Обычно, если команда прикладывает волевые усилия, ей везет. Это я знаю из практики. Что касается наших атакующих действий, то они были эпизодами. И этих эпизодов было мало. Но они не были спонтанными и мы в них показали именно то, что наигрывали. Показали наш лучший футбол. В целом игра в нашем исполнении была достаточно противоречивой.

Другие результаты тура:

"Анжи" (Махачкала) - "Волга" (Нижний Новгород) 2:0

"Томь" (Томск) - "Крылья Советов" (Самара) 1:0

"Тосно" (Ленинградская область) – "Енисей" (Красноярск) – 3:1

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Балтика" (Калининград) 0:0

"Шинник" (Ярославль) - "Волгарь" (Астрахань) 1:1

"Сибирь" (Новосибирск) – "Газовик" (Оренбург) – 2:1

"Химик" (Дзержинск) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) 1:0

"Тюмень" (Тюмень) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 0:0

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Сокол".

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  "луч-энергия"  александр григорян 



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