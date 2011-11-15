Для экстремалов во Владивостоке открыли скалодром

Любители прыгать по гаражам и лазить по заброшенным стройкам теперь могут найти пристанище на скалодроме, в зале, где вместо стен и потолка – искусственные скалы. И скалолазание – это не просто развлечение, а большой спорт. В минувшие выходные это доказал серебряный призер чемпионата мира по боулдерингу, мастер спорта международного класса, Рустам ГЕЛЬМАНОВ.

Мастер спорта провел открытый урок для владивостокских спортсменов и других любителей активного образа жизни и показал несколько трюков, нарушив все законы гравитации. Урок прошел на искусственном скалодроме Владивостокского морского техникума.

Боулдеринг – это ответвление скалолазания, особенность которого - невысокие (около трех метров), но предельно сложные трассы. Причем спортсмены проходят их без веревочной страховки. Максимум – маты на земле.

Досье "ЗР"

Название происходит от английского boulder - валун, то есть – лазанье по валунам. Спорт когда-то зародился в американском городке, который так и называется – Боулдер - из-за множества огромных камней, разбросанных в окрестностях. Местные скалолазные тусовки на валунах переросли в мировой спорт. Боулдеринг обрел популярность, в том числе из-за своей зрелищности.

Теперь скалолазание признано олимпийским видом спорта, и решается вопрос о включении его в программу Игр-2020. А жители современных городов десятков стран мира, и особенно Европы, оказались слегка помешаны на этом увлечении – причем не столько спортсмены, сколько просто любители здорового образа жизни. Очевидно, людям остро не хватает адреналина в жизни – и они его «добывают»!

Мастер-класс именитого скалолаза во Владивостоке прошел в рамках международной программы Under My Wings. В целях популяризации массового спорта ведущие спортсмены мира дают уроки в разных городах, делятся своей тренировочной программой, открывают секреты мастерства (обычно основной секрет – годы упорной тренировки).

В скалолазании – немало своих особенностей. Если во многих видах спорта чем больше мышц, тем больше силы, то здесь мышцы тоже нужны, но вот лишний вес – худший враг. Рустам Гельманов на удивление «легок на подъем», его соревновательный вес - всего 53 кг (при росте 167 см). Ведь всю массу приходится держать на руках, а точнее, на пальцах. Здоровяков среди великих скалолазов нет.

«Подтягивание на турнике в качестве тренировок не слишком эффективно, так как нет нагрузки на пальцы, - рассказывает именитый скалолаз. - На двух руках я подтягиваюсь около 70 раз, потом уже просто начинаю засыпать от скуки. Поэтому лучше подтягиваться не на перекладине, а на скальных зацепах (выступы на искусственной скале), да не на двух руках, а на одной. Мой рекорд – 8 раз на левой руке».

Перейдя к практической части урока, Рустам буквально взлетел по стене с отрицательным уклоном до удобного зацепа, не касаясь ногами стенда, и подтянулся на каждой руке по четыре раза. Его трюк потом пытались повторить местные скалолазы, но тяжело было даже просто висеть на одной руке на зацепе, ни говоря уже о подтягивании. Большой спорт – есть большой спорт, это не просто хобби, это работа, образ жизни. «Я тренируюсь 35 часов неделю», – заключает Рустам.

Спорт, как работа – накладывает и ряд обязательств. Во-первых, нужно отрабатывать финансирование: везде рекламировать предоставляемое снаряжение, ходить в одежде спонсора, давать мастер-классы по всей стране. Во-вторых, нельзя пить, курить, принимать биоактивные вещества, ведь в любое время могут проверить на допинг: спортсмен обязан всегда оставлять адреса своих гостиниц для «допинговой комиссии».

Конечно, большой спорт - все-таки удел избранных. Однако владивостокский скалодром никогда не пустует в основном благодаря тем, кто лазает просто в удовольствие - после учебы или работы. Как утверждают тренеры, это отличная аэробика, ведь в азарте забываешь и про усталость, и про возраст. Некоторые тренируются здесь, чтобы потом ходить в горы, лазать по настоящим скалам, ездить на спортивные фестивали в разные города России и за рубеж. Особенной популярностью пользуются скалы Таиланда - неплохой повод путешествовать и не просто греть пузо на пляже, а посмотреть на мир с другой стороны. С высоты птичьего полета.