Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении
В этот день у приморцев залетали самые сумасшедшие трехочковые броски
15 октября. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Урарту» (Ереван) 109:59 (22:6, 32:17, 24:18, 31:15)
«Спартак-Приморье» сполна реабилитировался за поражение на Сахалине. Одним из лучших игроков мата стал новичок красно-белых Андрей МАТЕЮНАС, а в концовке свои очки забил воспитанник приморской школы Артемий ФОРНАЛЕВ. Что касается гостей, то оказались явно не в своей тарелке, с первых минут попав под тотальный прессинг подопечных Милоша ПАВИЧЕВИЧА. В такой ситуации на первый план должны были выходить легионеры, но американцы в армянской команде оказались не того класса, чтобы индивидуально решать задачу против одной из лучших, надеемся, команд Суперлиги.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении
- "Луч-Энергия" сенсационно обыграл в Хабаровске местный "СКА-Хабаровск"
- Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
- "Адмирал" одержал четвертую победу подряд
- "Адмирал" продолжает летать на качелях
- "Адмирал" прошелся катком по китайской команде
- "Луч-Энергия" приобрел игрока сборной Молдавии
- "Луч-Энергия" продолжил беспроигрышную серию
- Обновленный "Адмирал" рассчитывает пройти дальше первой стадии плей-офф
- "Луч-Энергия" начал новый сезон с победы над "Мордовией"
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении
- "Луч-Энергия" сенсационно обыграл в Хабаровске местный "СКА-Хабаровск"
- "Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе
- Победная поступь "Адмирала" прервалась в Казани
- Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
- Футбольный клуб "Луч-Энергия" нарвался на новые штрафы
- "Адмирал" одержал четвертую победу подряд
- "Луч-Энергия" проиграл "Тамбову"
- "Спартак-Приморье" проиграл стартовый матч "Сахалину" 77:91
- Сегодня "Спартак-Приморье" проведет стартовый матч Суперлиги на выезде с "Сахалином"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Неправильный мед
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Новострой на острове Русский обойдется дешевле, чем на материке во Владивостоке?