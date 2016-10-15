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"Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении

15 Октября 2016, 21:09 | Владивосток

В этот день у приморцев залетали самые сумасшедшие трехочковые броски

15 октября. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Урарту» (Ереван) 109:59 (22:6, 32:17, 24:18, 31:15)

«Спартак-Приморье» сполна реабилитировался за поражение на Сахалине. Одним из лучших игроков мата стал новичок красно-белых Андрей МАТЕЮНАС, а в концовке свои очки забил воспитанник приморской школы Артемий ФОРНАЛЕВ. Что касается гостей, то оказались явно не в своей тарелке, с первых минут попав под тотальный прессинг подопечных Милоша ПАВИЧЕВИЧА. В такой ситуации на первый план должны были выходить легионеры, но американцы в армянской команде оказались не того класса, чтобы индивидуально решать задачу против одной из лучших, надеемся, команд Суперлиги.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  "спартак-приморье" 



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