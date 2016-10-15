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"Луч-Энергия" сенсационно обыграл в Хабаровске местный "СКА-Хабаровск"

15 Октября 2016, 17:58 | Владивосток

Исход дальневосточного дерби решил точный удар Руслана Гордиенко

15 октября. Первенство ФНЛ. Хабаровск. «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 0:1 (0:1). Гол: Гордиенко (13).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Кашкавал (Пономаренко, 46), Грицаенко, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Носов (Гордиенко, 73), Ребко (Машнев, 58), Килин (Минич, 88), Михалев.

В дальневосточном дерби явным фаворитом были хабаровчане, но, как это часто случается в футболе, победу одержала менее классная команда, сыгравшая более организованно.

Вышедший на замену Руслан ГОРДИЕНКО на 86-минуте после розыгрыша штрафного в падении головой переправил мяч в саму. «девятку» ворот, которые защищал бывший голкипер «Луча» Александр ДОВБНЯ. Ранее после удара еще одного экс-«лучовца» Дениса ДЕДЕЧКО за стража желто-синих ворот Илью ГАВРИЛОВА сыграла штанга.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Vl.ru

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  Хабаровск  "луч-энергия" 



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