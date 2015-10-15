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"Адмирал" проиграл в Омске только по буллитам

15 Октября 2015, 07:54 | Владивосток

Для «моряков» это третье поражение подряд

14 октября. Омск, «Арена Омск». 7,8 тыс. зрителей. «Авангард» (Омск) - «Адмирал»  (Владивосток) 6:5 Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 1:0)

1:0 – Паршин (Зубов, Куляш) – 17:36 (5x4)
1:1 – Кузнецов – 19:20
1:2 – Кузнецов – 23:01 (4x5)
2:2 – Широков (Лемтюгов, Соботка) – 29:34 (5x4)
3:2 – Паршин – 31:17
3:3 – Бартулис (Макаров, Кузнецов) – 34:42
4:3 – Соботка (Зубов, Пережогин) – 46:30
5:3 – Широков (Зубов) – 48:11 (5x4)
5:4 – Альшевский (Саюстов) – 52:35
5:5 – Макаров (Подшендялов) – 53:22

Вратари: Фурх, Шилин - Налимов.

Броски: 42 (17-14-8-3) – 29 (8-10-9-2).

Штраф: 2 (0-2-0-0) – 14 (4-8-2-0).

По ходу матча соперники устроили валидольную перестрелку, причем, «Адмирал» отыгрался при счете 3:5. Три гола в ворота «моряков», которые вновь защищал НАЛИМОВ, были организованы с участием бывшего капитана «Адмирала» ЗУБОВА. Победный буллит организовал СОБОТКА.

Евгений КОРНОУХОВ, главный тренер ХК «Авангард»:

– Ребят с победой, обидно, что не в основное время. Но это хоккей, впереди мы неплохо сыграли, в большинстве забили три гола, к сожалению, у своих ворот очень много ошибок.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Игроки подарили болельщикам триллер, игру в догонялки, здорово, что мы при счете 3:5 не опустили руки, смогли переломить себя и сравнять. А на буллитах мастерство игроков «Авангарда» было чуть повыше.

 – После матча в Астане вы сказали, что у вас есть претензии к судьям. А сегодня?

– И сегодня есть. Вы были на игре? Как еще вам ответить?

Хабаровский «Амур» в Астане обыграл «Барыс» 3:2. Один из голов организовали братья УШЕНИНЫ.

После очередной выездной серии «Адмирал» занимает 7-е место на «Востоке» с 32 очками в активе. «Амур» расположился на 11-ой строчке с 27 очками.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал"  александр андриевский 



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