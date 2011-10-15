Сергей Павлов, наставник владивостокского «Луча-Энергия»: «Нас сегодня будут убивать»

Главным "героем" матча во Владивостоке, в котором "Луч-Энергия" уступил брянскому "Динамо" 0:2, стал главный судья матча владикавказец Лаша ВЕРУЛИДЗЕ. О том, каким судейством будет в этом матче, наставник желто-синих Сергей ПАВЛОВ знал еще до стартового свистка. "Нас сегодня будут убивать, об этом еще до игры мы сказали президенту лиги и всем людям, которые проводят эти соревнования", - отметил после матча Павлов.

В прошлом году Верулидзе начинал судить в первом дивизионе. Но был наказан за то, что, обслуживая встречу "Волгаря-Газпром" и "Урала", не засчитал правильно забитый гол уральского клуба и не назначил пенальти в ворота астраханцев. Представители "Урала" санкциями в отношении арбитра были довольны. Президент екатеринбургского клуба Григорий ИВАНОВ заявил, что наказание было делом принципа. "В прошлом (2009) году этот рефери допустил такую же результативную ошибку в Липецке, где наша команда проводила важный для себя матч. Тогда мы никаких санкций для арбитра не требовали, понимая, что у всех есть шанс на ошибку. Теперь решение было прямо противоположным", - отметил Иванов.

Но наказание не пошло в урок. 20 октября экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала обоснованной жалобу "Краснодара" на судейство Верулидзе. Матч "СКА-Энергия" - "Краснодар" проходил 6 октября в Хабаровске. Хозяева поля выиграли у "горожан" со счетом 1:0. "Краснодар" подал жалобу на судейство Верулидзе по двум эпизодам: назначение пенальти в ворота краснодарцев, с которого был забит единственный мяч в этой встрече, и удаление полузащитника ДЕДЕЧКО на 84-й минуте. По итогам заседания Лаша Верулидзе был отстранен от обслуживания матчей на один месяц, то есть фактически до конца сезона-2010.

Как следствие владикавказский арбитр был "сослан" в зону "Юг". Именно здесь он провел львиную долю своих матчей в сезоне-2011, лишь изредка получая возможность работать на уровне ФНЛ.

Во Владивостоке Верулидзе удалил с поля сразу двух футболистов хозяев, в том числе вратаря КОТЛЯРОВА. Это притом, что в прошлом году владикавказец показал столько красных карточек за 12 своих матчей. Кроме того, он раздал 8 желтых карточек.

И если удаление голкипера за "фол последней надежды" можно считать справедливым, то изгнание с поля одного из самых активных в составе хозяев полузащитника КРЕНДЕЛЕВА за вторую желтую карточку, было явно надуманным. С удалением Кренделева игра перевернулась в обратную сторону, и на поле разгорелись нешуточные страсти, которые могли привести к куда худшим последствиям.

"Считаю, что в первом тайме ребята не выдержали такого судейства. Судья начал дергать, ломать игру. Первый тайм, по игре, сопернику мы уступили. Во втором перехватили инициативу, стали владеть большей территорией на поле. Но тут за дело взялся судья уже настолько явно, что просто сломал игру. Даже оставшись в меньшинстве, мы гнули свою линию - был реальный шанс отыграться. После второго удаления, стало совсем тяжело, тем более это было удаление вратаря", - не скрывал эмоций на послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов.

Недавно побывавший во Владивостоке президент ФНЛ Игорь ЕФРЕМОВ (при котором банкротился "Сатурн". - "ЗР") сделал хорошую мину при плохой игре.

"Я смотрел видеотрансляцию матча в Интернете и не увидел ничего особенного. Правда, не было повторов. Судья показал много желтых карточек и той и другой команде. Игра была напряженной. Под конец второго круга многие игры напряженные. Павлов очень живо реагировал на происходившее на поле, но судья не стал обращать на это внимание, хотя мог", - сообщил в интервью газете "Советский спорт" Ефремов.

Но лучше всего ситуацию обрисовал главный тренер брянского "Динамо" Валерий ПЕТРАКОВ: "Наступает концовка чемпионата, и каждая команда решает свои задачи. Считаю, что такие страсти на поле в какой-то мере украшают футбол. По моему мнению, судья полностью справился со своей задачей и не давал эмоциям вылиться в более жесткую игру".

"По игре в Брянске и сегодня было видно, что команды немного разного уровня. Наши и физически готовы лучше, и тактически играли грамотно. Скорость и мысль игроков "Луча" отставали от нашей, вот и фолили на грани и за гранью", - показательный отклик в Интернете одного из брянских болельщиков.

После 33-го тура в активе "Луча-Энергия" 34 очка и он занимает третью с конца строчку в турнирной таблице. Хабаровский "СКА-Энергия" дома не сумел переиграть следующего соперника приморцев ярославский "Шинник", довольствовавшись нулевой ничьей под руководством нового главного тренера Александра ГРИГОРЯНА. В активе хабаровчан 43 очка и 11-е место.