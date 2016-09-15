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Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"

15 Сентября 2016, 20:37 | Владивосток

Ранее г-Тигинько уже отсудил у «Луча» 1,35 миллиона рублей

Арбитражный суд Приморского края в среду принял заявление футбольного агента Дмитрия КИГИНЬКО о признании банкротом футбольного клуба «Луч-Энергия» (организационно-правовая форма - Ассоциация «Футбольный клуб «Луч-Энергия»). Дата рассмотрения заявления о банкротстве еще не назначена.

Автор иска зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Кигинько Дмитрий Валентинович, уроженец г.Кисловодск.

Это уже не первая тяжба г-на Кигинько с приморским клубом. По сведениям газеты «Золотой Рог» агент в марте уже отсудил у «Луча-Энергия» 1,350 млн рублей за организацию трансферов теперь уже бывших полузащитников желто-синих Дениса КЛОПКОВА (900 тыс. рублей) и Максима БУРЧЕНКО (450 тыс. рублей).

Ранее Дмитрий Кигинько пытался обанкротить ФК «Волга» (Нижний Новгород), но по ходу рассмотрения иска агент отказался от заявления и в марте 2015 года Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по заявлению о банкротстве футбольного клуба, который впоследствии добровольно снялся с первенства ФНЛ.

На данный момент «Луч-Энергия» занимает последнее место в первенстве ФНЛ. На 17 сентября назначен очередной матч – наша команда дома принимает «Нефтехимик».

Финансовая ситуация в «Луче» на данный момент критическая. Игрокам должны зарплату за три месяца и премиальные за прошлый сезон.

Досье «Золотого Рога»: Футбольный клуб «Луч-Энергия» основан в 1952 году в качестве заводской команды и уже почти 60 лет представляет Владивосток на турнирах разного уровня. Дебютом и рождением команды принято считать 2 мая 1958 года – день первого официального матча в профессиональном статусе. При активном содействии и патронаже губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА клуб за три сезона вышел в премьер-лигу, став победителем зоны «Восток» второго дивизиона в 2003 году и первого дивизиона в 2005 году. На данный момент «Луч-Энергия» провел 4 сезона в чемпионатах России и участвует в 10-м первенстве страны. Организационно-правовая форма: Ассоциация «Футбольный клуб «Луч – Энергия». Названия команды: «Луч» (1958-2002), «Луч-Энергия» (с 2003 года).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

Автор: Олег Клименко
Теги: суд  "луч-энергия"  футбол  долги  трансферы 



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