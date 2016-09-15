"Адмирал" потерпел поражение в Уфе

Приморская команда откатилась за пределы кубковой восьмерки

14 сентября. Уфа. «Салават Юлаев» (Москва) - «Адмирал» (Владивосток) – 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

1:0 – Энгквист (Корнеев, Умарк) – 15:42.

2:0 – Умарк (Куляш) – 25:57 (5x4).

3:0 – Бодров (Лисин, Логинов) – 32:56.

4:0 – Лисин (Гончаров) – 38:23 (5x4).

4:1 – Лугин (Ткачев, Саболич) – 46:11 (5x4).

4:2 – Барбашев (Горшков, Бартулис) – 50:33 (5x4).

Вратари: Сведберг – Серебряков.

Броски: 30 (10-15-5) – 27 (5-12-10).

Вбрасывания: 26 (7-12-7) – 27 (6-16-5).

Штраф: 6 (2-0-4) – 12 (2-6-4).

«Салават Юлаев»: Сведберг; Корнеев – Куляш, Д.Бодров – Гончаров, Гареев – Логинов, Д.Воробьев – Арзамасцев; Умарк – Энгквист – Хартикайнен, Лисин – Е.Бодров – Макаров, Нестеров – Хрипунов – Лазарев, Капризов – М.Воробьев – Григоренко.

«Адмирал»: Серебряков; Блум – Бартулис, Мнацян – Конев, Волченков – Гавриленко; Ткачев – Саюстов – Саболич, Горшков – Райт – Лугин, Барбашев – Мамин – Краснослободцев, Казаков – Яковлев – Сигарев.

Победный гол в составе «Салавата Юлаева» забил экс-нападающий «Адмирала» Энвер ЛИСИН.

Игорь ЗАХАРКИН, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

- У нас мало что изменилось, мы сыграли неплохо, но опять реализация была недостаточной. Сегодня повезло – мы забросили шайбы. Первые два периода всё выглядело неплохо, играли достаточно дисциплинировано, но в третьем периоде мы опять увидели ненужные удаления, слабую отработку в меньшинстве. Остались на тех же позициях, на каких и были.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- К сожалению, нам сегодня не хватило скоростей. Соперник выглядел свежее нас, мобильнее. Отсюда у нас были проблемы в единоборствах, в подборах шайбы. Я считаю, это стало ключевым в сегодняшней игре. Это последняя игра, она уже шестая, летим домой – все это накапливается. Не было, например, тех эмоций, что были в прошлой игре. Это все-таки связано с усталостью.

- Как вам решить проблему вашей слабой игры в меньшинстве?

- Работать только на тренировках. Мы сейчас сами ломаем голову, что не так происходит. Бросок – гол, бросок – гол. Значит, неправильно где-то располагаемся, недорабатываем.

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции, имея 10 очков в активе после девяти игр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Салават Юлаев».