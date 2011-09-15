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Яхтсмены ДВФУ — призеры регаты на Кубок залива Петра Великого

15 Сентября 2011, 14:05 | Владивосток

Команда яхты «Кураж» Дальневосточного федерального университета завоевала серебряную медаль в классе «40 футов Классик» по результатам регаты на Кубок залива Петра Великого — чемпионата России в классе яхт «Конрад 25Р». В течение полутора недель почти 400 яхтсменов из нескольких регионов России боролись за призовые места не только друг с другом, но и с непростой погодой южного Приморья.

Как рассказал студент ДВФУ, участник команды яхты «Кураж» Василий Дружинин, экипаж, конечно, стремился к тому, чтобы занять первое место, но и вторая ступенька пьедестала — достойная награда:

— В этом году нас, можно сказать, подвела погода: сначала был очень сильный ветер, а потом ветра не было вовсе. Но, с другой стороны, экипаж получил новый опыт, новую практику и навыки прохождения дистанций именно в таких условиях. Соперников в нашем классе было немало — девять яхт, все спортсмены очень сильные. Слаженная работа нашей команды помогла нам стать призерами регаты.

Торжественная церемония закрытия регаты состоялась 11 сентября. Подводя итоги, президент Приморской Федерации парусного спорта, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта и командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков отметил:

— Мы провели все гонки, из календаря не выбились. Японский тайфун, конечно, внес свои коррективы — кое-что пришлось поменять местами и где-то сократить. И, к сожалению, из-за этого самые красивые места гонок проходили ночью. Но в целом — кубок удался.

Чемпионом России в классе «Конрад 25Р» стал экипаж яхты «Танго» (г. Владивосток) под руководством Николая Королёва (выпускник ДВФУ–ДВГТУ). Второе место заняла яхта «Джайв» (г. Владивосток), капитан Александр Некрасов. Третье место — у яхты «Артист» (г. Находка), капитан Илья Васильев.

В классе «40 футов Классик» «золото» взяла яхта «Time Machine», капитан Михаил Ермаков (г. Владивосток). Серебряными призерами стали яхтсмены «Куража» ДВФУ (г. Владивосток), капитан Владимир Королёв. Яхта «Каррера» (г. Владивосток), капитан Сергей Беляев, стала третьей в этом классе.

В следующем году регата на Кубок залива Петра Великого пройдет в двадцать пятый раз. Яхта «Кураж» и команда Дальневосточного федерального университета уже начала подготовку к будущим стартам!

Фото с сайта яхт-клуба «Семь футов»

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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