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Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
Чтобы поболеть за наших!
Футбольный клуб «Луч» организует выезд в Хабаровск на матч Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2018/19гг. с ФК «СКА-Хабаровск», который состоится 26 августа. Выезд в Хабаровск на автобусе планируется в субботу (25 августа) вечером. Ориентировочное время 22-00, с ост.Фирсова.
Отъезд во Владивосток - сразу после окончания матча (начало игры в 18-00).
Проезд в автобусе и билеты на матч (в сектор поддержки ФК «Луч») - бесплатные!
Для того, чтобы пройти предварительную запись на участие в выезде, необходимо заполнить специальную анкету, форма которой приведена на сайте «Луча» - https://www.fc-luch.com/uvazhaemyie-bolelshhiki!.html
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч».
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