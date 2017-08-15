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"Луч-Энергию" может возглавить тренер из Словакии
Жолт Хорняк дважды приводил возглавляемые им клубы к титулу чемпиона Армении
Поражение в домашнем матче от «Сибири» 0:2 может стоить поста главного тренера наставнику ФК «Луч-Энергия» Константину ЕМЕЛЬЯНОВУ. В ближайшее время команду из Владивостока может возглавить словак венгерского происхождения Жолт ХОРНЯК, завоевывавший титул чемпиона Армении с клубами «Мика» (20122-2013 гг.) и «Бананц» (2013-2014 гг.). Хорняк был включен в список 10 лучших словацких тренеров в 2013 и 2014 годах.
Напомним, что что литовец Вальдас ИВАНАУСКАС, под руководством которого обновленный «Луч-Энергия» провел сборы в Минске, в итоге не устроил руководство клуба по профессиональным качествам. Такова официальная версия расставания с иностранным специалистом. Но есть еще и неофициальная – клуб столкнулся с проблемами при оформлении Иванаускаса как иностранного специалиста.
Первенство ФНЛ по футболу. 8 тур. 15 августа. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) 0:2 (0:1). Голы: Беляев (11, 56).
«Луч-Энергия»: Котляров, Празновски, Болжевич, Соблиров, Тихий, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Килин, Маляка (Гордиенко, 64), Хлебородов (Мязин, 79), Бажев.
«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Плопа, Цховребов, Аравин, Азаров (Дудолев, 67), Андреев (Мкаренко, 61), Рухаиа, Чеботару (Парфинович, 90+), Беляев (Магаль, 61), Галыш.
После восьми туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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