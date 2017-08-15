www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.8 р. 100 JPY: 54.48 р.
EUR: 70.66 р. 10 CNY: 89.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч-Энергию" может возглавить тренер из Словакии

15 Августа 2017, 08:48 | Владивосток

Жолт Хорняк дважды приводил возглавляемые им клубы к титулу чемпиона Армении

Поражение в домашнем матче от «Сибири» 0:2 может стоить поста главного тренера наставнику ФК «Луч-Энергия» Константину ЕМЕЛЬЯНОВУ. В ближайшее время команду из Владивостока может возглавить словак венгерского происхождения Жолт ХОРНЯК, завоевывавший титул чемпиона Армении с клубами «Мика» (20122-2013 гг.) и «Бананц» (2013-2014 гг.). Хорняк был включен в список 10 лучших словацких тренеров в 2013 и 2014 годах.

Напомним, что что литовец Вальдас ИВАНАУСКАС, под руководством которого обновленный «Луч-Энергия» провел сборы в Минске, в итоге не устроил руководство клуба по профессиональным качествам. Такова официальная версия расставания с иностранным специалистом. Но есть еще и неофициальная – клуб столкнулся с проблемами при оформлении Иванаускаса как иностранного специалиста.

Первенство ФНЛ по футболу. 8 тур. 15 августа. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) 0:2 (0:1). Голы: Беляев (11, 56).

«Луч-Энергия»: Котляров, Празновски, Болжевич, Соблиров, Тихий, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Килин, Маляка (Гордиенко, 64), Хлебородов (Мязин, 79), Бажев.

«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Плопа, Цховребов, Аравин, Азаров (Дудолев, 67), Андреев (Мкаренко, 61), Рухаиа, Чеботару (Парфинович, 90+), Беляев (Магаль, 61), Галыш.

После восьми туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

Автор:
Теги: футбол  константин емельянов  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru