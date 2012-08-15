Волейболисты Владивостока вышли на пляж

В прошедшую субботу на пляже мыса Кунгасного стартовал открытый турнир города Владивостока по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника. Соревнования проводятся в рамках реализации муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток».

В играх приняло участие более 50 команд юношей, девушек и ветеранов спорта из Владивостока, Уссурийска, Камень-Рыболова, Пограничного, Находки, Артема, Покровки, Хабаровска и других городов и районов. Кроме того в городе проводился турнир по пляжному волейболу среди дворовых команд. Поединки проходили на на четырех хоккейных коробках, которые специально подготовили к соревнованиям.

«Золотой Рог».