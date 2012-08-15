Приморские королевы мяча готовятся к грядущим сражениям

Женская волейбольная команда «Приморье» начала подготовку к новому сезону. Спортсменки тренируются на базе баскетбольного центра «Спарта» в пригороде Владивостока, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморья, спортсменки примут участие в Высшей лиге «Б» чемпионата России. Это право наша команда завоевала, выиграв в минувшем сезоне первенство Первой лиги.

На данный момент в составе «Приморья» 12 игроков: Мария-Магдалина КОНОНЕНКО, Марина КЛУШИНА, Дарья КУЛИКОВА, Мария СОРОКА, Олеся БУРАШНИКОВА, Анна ЛЕБЕДЕВА, Ольга СКАЧЕНКО, Алиса МАНЕНОК, Кристина ДЕНИСЮК, Анна ЩЕГЛОВА, Дарья РУДЫХ и Елена СМИРНОВА.

По словам главного тренера ВК «Приморье» Алексея КОЛИСЕЦКОГО, первый сбор продлится две недели, а в конце сентября запланирована поездка в КНДР для проведения спаррингов.

Официальный сезон для нашей команды начнется 12 октября в Чите, где пройдет первый групповой тур предварительного этапа. Второй тур пройдет в Улан-Удэ, третий - во Владивостоке, с 9 по 11 ноября.

«Золотой Рог».