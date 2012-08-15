Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские королевы мяча готовятся к грядущим сражениям
Женская волейбольная команда «Приморье» начала подготовку к новому сезону. Спортсменки тренируются на базе баскетбольного центра «Спарта» в пригороде Владивостока, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморья, спортсменки примут участие в Высшей лиге «Б» чемпионата России. Это право наша команда завоевала, выиграв в минувшем сезоне первенство Первой лиги.
На данный момент в составе «Приморья» 12 игроков: Мария-Магдалина КОНОНЕНКО, Марина КЛУШИНА, Дарья КУЛИКОВА, Мария СОРОКА, Олеся БУРАШНИКОВА, Анна ЛЕБЕДЕВА, Ольга СКАЧЕНКО, Алиса МАНЕНОК, Кристина ДЕНИСЮК, Анна ЩЕГЛОВА, Дарья РУДЫХ и Елена СМИРНОВА.
По словам главного тренера ВК «Приморье» Алексея КОЛИСЕЦКОГО, первый сбор продлится две недели, а в конце сентября запланирована поездка в КНДР для проведения спаррингов.
Официальный сезон для нашей команды начнется 12 октября в Чите, где пройдет первый групповой тур предварительного этапа. Второй тур пройдет в Улан-Удэ, третий - во Владивостоке, с 9 по 11 ноября.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
- Стал известен новый главный тренер "Адмирала"
Новости раздела
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса