Приморские яхтсмены заняли призовые места на Открытом первенстве Санкт-Петербурга

169 спортсменов из 26 клубных команд, представляющих 13 городов России, приехали в Петербург для участия в Открытом первенстве, которое проходило в яхтенном порту «Геркулес» с 8 по 12 августа.

Больше всего спортсменов было из Санкт-Петербурга, но были участники из Москвы, Выборга, Приморска и Владивостока. Владивосток представляли воспитанники яхт-клуба «Семь Футов» - Дмитрий Волошенко, Никита Юрку и Анастасия Годовальникова.

Первенство проводилось в классах: «Оптимист», «Зумм8», «Лазер 4,7», «Луч мини», «Луч радиал», «Луч», «Европа», «Навигатор 5,0», «Навигатор 6,8».

В первый день участники гонялись под дождем, но при стабильном ветре. Участникам было нелегко, им все время приходилось искать ту или иную сторону дистанции.

Второй день регаты встретил юных яхтсменов серой погодой и сильным ветром. Первая гонка проходила при 17-18 узлах, во второй ветер усилился до 23-х и 26 в порывах. Самых маленьких участников было решено не выпускать на воду. Зато опытные яхтсмены насладились хоть и сложной, но отличной гонкой.

В целом, можно сказать, что погода не очень радовала участников солнцем, зато ветер был гоночным.

В результате 10 гонок, наши яхтсмены заняли следующие места:

В классе «Лазер 4.7» (15 участников):

Дмитрий Волошенко – 2 место,

Никита Юрку – 4 место.

В классе Zoom8 (14 участников):

Анастасия Годовальникова – 3 место.

Открытое первенство Санкт-Петербурга предваряло самые крупные соревнования парусного сезона – Открытое первенство России, которое проходит здесь же с 13 по 22 августа. В нем ожидается участие более 450 юных спортсменов и более 60 команд с географией участников от Архангельска до Сочи, и от Калининграда до Владивостока.

В соревнованиях также принимают участие воспитанники яхт-клуба «Семь Футов» под руководством тренеров Дениса и Александра Гайдаенко.