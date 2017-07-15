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"Луч-Энергия" дома начал с разгрома "Томи"
Главный тренер Константин Емельянов предостерег от головокружения от успеха
Владивосток. 15 июля. Первенство ФНЛ. Стадион «Динамо», 2 350 зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Томь» (Томск) 3:0 (1:0). Голы: Мязин (23), Бажев (47), Гордиенко (78). Нереализованный пенальти: Саная (90) (вратарь).
«Луч-Энергия»: Котляров, Соблиров, Тихий, Насадюк (Марченко, 66), Стешин, Носов (Гордиенко, 59), Маляка, Пономаренко, Килин, Мязин (Хлебородов, 77), Бажев (Заерко, 84).
«Томь»: Шафинский, Герасимов, Соколов (Салахутдинов, 46), Митерев, Каретник (Саная, 47), Петраков (Макурин, 68), Деобальд, Войдель (Большунов, 82), Сасин, Соболев, Кудряшов.
«Луч-Энергия» разгромил дома «Томь», прервав 16-матчевую серию без побед. Главным действующим лицом на поле стал новобранец желто-синих Амир БАЖЕВ, принявший участие во всех голевых атаках хозяев. На своем ровне – цепко и надежно – отыграл Сергей ПОНОМАРЕНКО. Победным голом отметился вернувшийся во Владивосток нападающий Андрей МЯЗИН. Это его первый выход на поле после 6-матчевой дисквалификации. Шикарный момент имел Александр НОСОВ, вышедший один на один с вратарем гостей. В последний момент мяч с ноги замешкавшегося полузащитника «снял» защитник гостей.
Гости весьма слабо выглядели в первом тайме, после перерыва, с выходом второго нападающего, оживились, и даже почти наиграли на гол. Но весьма спорный пенальти не реализовал вышедший на замену Анзор САНАЯ – несильно летевший мяч в броске забрал Котляров.
Увы, но не доиграл матч до конца из-за травмы защитник Максим НАСАДЮК, вышедший на поле с капитанской повязкой.
«Печальный комментарий. С таким качеством игры далеко не уедем. Пока едва набрали игроков на матч, надеемся, в дальнейшем будет полегче. Сейчас вот два игрока дома подъехали на просмотр», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Томь» Валерий ПЕТРАКОВ.
«Результатом и качеством игры доволен. Но дальше будут совершенно иные соперники, более опытные и сыгранные», - отметил главный тренер ФК «Луч-Энергия» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ (на фото).
В следующем туре «Луч-Энергия» 22 июля сыграет на выезде с «Химками».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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