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Русский станет центром водных видов спорта
Федеральный центр приступил к рассмотрению предложения приморцев о создании на Русском крупнейшего в России Центра водных видов спорта, сообщил «ЗР» источник в администрации Приморского края.
Предложение было озвучено и получило положительную реакцию во время последнего визита в край первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА. Документы доставлены в Москву, где их начали изучать специалисты. Пока идея не афишируется. Но «ЗР» выяснил подробности проекта, разработанного Приморской краевой федерацией гребли.
Администрация Приморского края предлагает построить Центр водных видов спорта на острове Русский на п-ове Саперный в бухтах Аякс, Парис и Новик. Заметим, что на берегу последней планируется возводить вторую очередь Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
- Бухта Новик уникальна. Она является внутренней бухтой о. Русский, поэтому вода в ней спокойна практически на всем протяжении навигации, что позволит проводить соревнования по гребле и водно-моторным видам спорта. Длина бухты весьма приличная и составляет 11 км, а вот ширина невелика, так что на берегах сможет разместиться много зрителей, - пояснил «ЗР» источник. – Кроме того, в ней существуют уникальные условия для организации спортивного рыболовства, дайвинга и подобных состязаний.
На острове навигация длится с мая по октябрь, к тому же Русский может похвастать 170 солнечными днями. На нем предполагается развивать такие виды как академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, на лодках «Дракон». Найдут здесь место для любителей водно-моторных видов спорта, плавания и подводного спорта.
Общий комплекс предполагается разделить на две составные части: гребной центр и центр парусного спорта (яхтинг), совмещенный с центром водно-моторных видов спорта. Разделение необходимо из-за принципиально разных требований, предъявляемых к трассе со стороны гребного, яхтенного и водно-моторного спорта, поясняют специалисты.
Причем яхтинг разместится в соседней бухте Парис, которая закрыта от ветров при этом предоставляет хорошие выходы на пространства, подходящие по техническим характеристикам для занятий яхтенным спортом.
Досье "ЗР"
Приморье начиная с 1950 года дало России более 10 чемпионов мира, двух победителей и одного призера Олимпийских игр по гребному спорту. Приморская краевая федерация гребли на байдарках и каноэ стала родоначальником гребли на лодках класса «Дракон», «Аутригер» и «Сурфски». В 2010 году прошли первые всероссийские соревнования в п. Лазовый на озере Теплое, в которых приняли участие спортсмены более 10 городов России.
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