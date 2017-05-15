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Для "Луча-Энергия" все решится в столице Мордовии

15 Мая 2017, 08:28 | Владивосток

Команде из Владивостока нужно сыграть, как минимум, вничью

14 мая. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) 0:0.

«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Попов, Насадюк, Кашкавал, Килин, Ребко, Пономаренко, Машнев, Белоногов (Михалев, 46), Гордиенко (Носов, 68).

«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Магаль, Азаров, Рухаиа (Беляев, 78), Безлихотнов, Чеботару, Вотинов.

«Луч-Энергия» не смог одержать победу в четырнадцатом матче подряд! Не помогла и сенсационная замена на тренерском мостике - главного тренера Константина ЕМЕЛЬЯНОВА на три оставшихся матча с приставкой «и.о.» заменил Александр УШАХИН. Последний раз приморцы обыгрывали соперника 19 ноября 2016 года.

Победу приморцам мог принести вышедший во втором тайме на замену Илья МИХАЛЕВ – но форвард, оставшийся один перед воротами гостей, умудрился промахнуться с пяти метров.

Сергей КИРСАНОВ, главный тренер ФК «Сибирь»:

- Понятно, что ни одной из команд сегодня нельзя было проигрывать, поэтому оба соперника играли осторожно, и в игре было не так много моментов. Игра шла, как говорится, до гола.

Мы играем одним составом 5-6 матчей, в запасе сегодня из 5 футболистов было 3 защитника, мы никого не заявили зимой - ситуация у нас очень тяжелая. Номинальных нападающих у нас и так практически нет, а в прошлом матче атакующий игрок Артем КОРЖУНОВ получил разрыв крестообразной связки. Естественно, что к концу игры ребят физически не хватает, а ротацию мы проводить не можем.

Александр Ушахин, и.о. главного тренера ФК «Луч-Энергия»:

- Результатом мы, естественно, недовольны: как футболисты, так и тренеры. Я сказал ребятам, что нужно поднимать головы, ведь один тур еще впереди. Мы планировали в начале матча сыграть в высокий прессинг, для этого выпустили БЕЛОНОГОВА - он знает мои требования. Но это у нас не получилось, начало мы провалили, плюс играли против ветра. Затем игру выровняли, провели три хороших быстрых атаки в первом тайме.

В перерыве поговорили, сделали замену, Михалев великолепно вошел в игру, имел момент на последней минуте, но это футбол. Во втором тайме не дали сопернику шансов. Будем играть дальше.

«СКА-Хабаровск» проиграл на выезде «Тосно» 1:3.

Перед последним туром «Луч-Энергия» идет на 13-ом месте, набрав 41 очков. У «Зенита-2» 40 очков, еще у трех команд - «Мордовии», «Балтики» и «Сибири» - по 39 очков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"

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Теги: футбол  "луч-энергия" 



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