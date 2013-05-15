Баскетболистки ДВФУ победили в первом матче суперфинала АСБ

В первом матче Суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола России, который состоялся 14 мая, женская команда Дальневосточного федерального университета одержала непростую победу над командой Государственного университета учебно-научного производственного комплекса из Орла.

Встреча завершилась со счетом 53:44 в пользу спортсменок ДВФУ. Фаворитами игры в команде стали Екатерина Федорчук (12 очков и 10 подборов), Татьяна Женжера (12 очков и 4 результативные передачи) и Анастасия Поликарпова (10 очков).

Как рассказал главный тренер сборной ДВФУ Андрей Терехин, с первых минут борьба на площадке была чрезвычайно напряженной — девушки получали большое количество фолов и замечаний. Первая половина матча завершилась с минимальным преимуществом ДВФУ — 33:31. После перерыва команде удалось вырваться вперед еще на несколько очков, и соперницам всю вторую половину игры пришлось довольствоваться ролью догоняющих, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Победа в первом матче Суперфинала принесла команде ДВФУ два очка и место в первых строчках турнирной таблицы группы А. К счастью, девушки завершили матч без травм и готовы продолжить борьбу за медали АСБ России. Следующая игра состоится уже 15 мая.

Фотто с сайта pro100basket.ru .

ZRPRESS.ru, Владивосток.