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Баскетболистки ДВФУ победили в первом матче суперфинала АСБ
В первом матче Суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола России, который состоялся 14 мая, женская команда Дальневосточного федерального университета одержала непростую победу над командой Государственного университета учебно-научного производственного комплекса из Орла.
Встреча завершилась со счетом 53:44 в пользу спортсменок ДВФУ. Фаворитами игры в команде стали Екатерина Федорчук (12 очков и 10 подборов), Татьяна Женжера (12 очков и 4 результативные передачи) и Анастасия Поликарпова (10 очков).
Как рассказал главный тренер сборной ДВФУ Андрей Терехин, с первых минут борьба на площадке была чрезвычайно напряженной — девушки получали большое количество фолов и замечаний. Первая половина матча завершилась с минимальным преимуществом ДВФУ — 33:31. После перерыва команде удалось вырваться вперед еще на несколько очков, и соперницам всю вторую половину игры пришлось довольствоваться ролью догоняющих, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Победа в первом матче Суперфинала принесла команде ДВФУ два очка и место в первых строчках турнирной таблицы группы А. К счастью, девушки завершили матч без травм и готовы продолжить борьбу за медали АСБ России. Следующая игра состоится уже 15 мая.
Фотто с сайта pro100basket.ru.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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