Во Владивостоке открывается парусный сезон

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке 19 и 20 мая на акватории Амурского залива состоится детско-юношеская регата "Паруса нашей надежды", посвящённая открытию парусного сезона в Приморском крае.

В регате примут участие воспитанники яхт-клубов края, ученики Приморского государственного училища Олимпийского резерва, КГАУ "Центр спортивной подготовки - Школа высшего спортивного мастерства" и ГСАУ "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа" на яхтах класса «Оптимист», «Кадет» «Луч», «Луч 4.7», «420».

Торжественное открытие соревнований состоится 19 мая, в субботу, в 10.30 на территории яхт-клуба "Семь футов". Старт первой гонки запланирован на 12.00, сообщает пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов".