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Владимира Путина очень попросили за Владивосток

15 Февраля 2019, 12:59 | Владивосток

Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий СВИЩЕВ в ходе встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ попросил главу государства поддержать строительство новой арены во Владивостоке. Напомним, что при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ во Владивостоке пытались активно развивать шорт-трек, однако проект так и не был доведен до логического конца.

«И все-таки вынуждены обратиться к Вам, Владимир Владимирович, чтобы рассмотреть возможность и поддержать нас в строительстве стадиона по кёрлингу в Москве и в таком важном регионе для нас, как Дальний Восток, в городе Владивостоке. Почему? Потому что следующие Олимпийские игры планируются в Китае, и там оптимально, конечно, развивать этот вид спорта. И часовые пояса, и климат позволяют. Поэтому он будет очень востребован в Москве и очень востребован на Дальнем Востоке», - сказал г-н Свищев.

Досье газеты «Золотой Рог»

Кёрлинг (англ. curling, от скотс. curl) - командная спортивная игра на ледовой площадке. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»).

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сроительство  спорт  Владимир Путин  владивосток  керлинг  шорт-трек 



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Комментарии

  • Псевдоним14:02, 15.02.2019#

    ты еще на коленках перед ним поползай . . . .

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