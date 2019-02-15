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Владимира Путина очень попросили за Владивосток
Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий СВИЩЕВ в ходе встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ попросил главу государства поддержать строительство новой арены во Владивостоке. Напомним, что при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ во Владивостоке пытались активно развивать шорт-трек, однако проект так и не был доведен до логического конца.
«И все-таки вынуждены обратиться к Вам, Владимир Владимирович, чтобы рассмотреть возможность и поддержать нас в строительстве стадиона по кёрлингу в Москве и в таком важном регионе для нас, как Дальний Восток, в городе Владивостоке. Почему? Потому что следующие Олимпийские игры планируются в Китае, и там оптимально, конечно, развивать этот вид спорта. И часовые пояса, и климат позволяют. Поэтому он будет очень востребован в Москве и очень востребован на Дальнем Востоке», - сказал г-н Свищев.
Досье газеты «Золотой Рог»
Кёрлинг (англ. curling, от скотс. curl) - командная спортивная игра на ледовой площадке. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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