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В "Луч-Энергия" может перейти защитник молодежной сборной России

15 Февраля 2016, 19:02 | Владивосток

Защитник ФК «Домодедово» не подошел «Зениту-2»

Защитник ФК «Домодедово» Евгений КИРИСОВ провел первый матч в составе «Луча-Энергия», проводящего сбор в Сочи. Подопечные Сергея ПЕРЕДНИ провели матч двумя составами, разгромив местный ФК «Сочи» 8:0.

13 февраля. Сочи, стадион СОК «Спутник-Спорт». «Сочи» - «Луч-Энергия» - 0:8 (0:3).

Состав «Луча-Энергия»:

1 тайм: (игрок на просмотре), Семенов, Гузь, Попов, Кирисов, Пономаренко, Клопков, Славнов, Кабутов, Казанков, Гордиенко. 2 тайм: Заморока, Пискунов, Гаджибеков, Грицаенко, Колычев, Насадюк, Зюзин, Козлов, Кренделев, Белоногов, Столбовой.

В прошлом сезоне «Сочи» выступал в чемпионате второго дивизиона зоны "Юг" и занял 18-е место в турнирной таблице, текущий сезон пропускает.

22-летний Евгений Кирисов – воспитанник московского «Локомотива», в ФК «Домодедово» выступает с момента основания подмосковного клуба (основан в 2013 году по инициативе Дмитрия и Кирилла КОМБАРОВЫХ). В прошлом году на правах аренды выступал за норвежский «Стабек», в начале этого года проходил просмотр в «Зените-2».

Следующую контрольную игру на сборе в Сочи «Луч-Энергия» проведет 16 февраля. Соперником желто-синих станет молодежный состав пермского «Амкара».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Домодедово».

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  сергей передня  футбол 



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