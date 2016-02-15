Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В "Луч-Энергия" может перейти защитник молодежной сборной России
Защитник ФК «Домодедово» не подошел «Зениту-2»
Защитник ФК «Домодедово» Евгений КИРИСОВ провел первый матч в составе «Луча-Энергия», проводящего сбор в Сочи. Подопечные Сергея ПЕРЕДНИ провели матч двумя составами, разгромив местный ФК «Сочи» 8:0.
13 февраля. Сочи, стадион СОК «Спутник-Спорт». «Сочи» - «Луч-Энергия» - 0:8 (0:3).
Состав «Луча-Энергия»:
1 тайм: (игрок на просмотре), Семенов, Гузь, Попов, Кирисов, Пономаренко, Клопков, Славнов, Кабутов, Казанков, Гордиенко. 2 тайм: Заморока, Пискунов, Гаджибеков, Грицаенко, Колычев, Насадюк, Зюзин, Козлов, Кренделев, Белоногов, Столбовой.
В прошлом сезоне «Сочи» выступал в чемпионате второго дивизиона зоны "Юг" и занял 18-е место в турнирной таблице, текущий сезон пропускает.
22-летний Евгений Кирисов – воспитанник московского «Локомотива», в ФК «Домодедово» выступает с момента основания подмосковного клуба (основан в 2013 году по инициативе Дмитрия и Кирилла КОМБАРОВЫХ). В прошлом году на правах аренды выступал за норвежский «Стабек», в начале этого года проходил просмотр в «Зените-2».
Следующую контрольную игру на сборе в Сочи «Луч-Энергия» проведет 16 февраля. Соперником желто-синих станет молодежный состав пермского «Амкара».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Домодедово».
Новости тематики
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
Новости раздела
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары