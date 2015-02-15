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Хоккей: "Адмирал" обыграл в Владивостоке "Авангард"

15 Февраля 2015, 20:06 | Владивосток

Команда Сергея Шепелева сократила отставание от "Автомобилиста" до одного очка, сообщает газета "Золотой Рог"

15 февраля. Владивосток. "Фетисов Арена". "Адмирал" (Владивосток) - "Авангард" (Омск) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

"Адмирал":  Проскуряков; Коларж – Хешка, Бергфорс – Зубов (кап.) – Гюнге; Осипов – Глазков, Макаров – Ванделль – Лисин; Земченок – Кузьмин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Угаров; Лисов, Сигарев – Кузнецов – Соколов; Иванов.

 

1:0 – Земченок (Зубов, Гюнге) – 18:10.
2:0 – Гюнге (Коларж, Хешка) – 21:24.
2:1 – Попов (Мусатов, Куляш) – 23:30.
3:1 – Глазков (Макаров, Лисин) – 48:08 (5x3).

Вратари: Проскуряков – Барулин.

Броски: 25 (7-11-7) – 29 (10-8-11).

Вбрасывания: 28 (3-11-14) – 38 (11-17-10).

Штраф: 6 (2-2-2) – 12 (0-4-8).

"Адмирал" победил новую команду Феликса ШЮТЦА и продолжил погоню за "Автомобилистом". Итог матчу подвел Иван ГЛАЗКОВ при игре "пять на три". Одним из лучших игроков матча стал Илья ЗУБОВ, накануне отметивший день рождения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал" 






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