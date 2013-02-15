ФУТБОЛ: Эстонский нападающий "Луча-Энергия" уже побывал в космосе

"Луч-Энергия" в рамках первого турецкого сбора, стартовавшего 14 февраля, проведет 5 контрольных матчей. 21 февраля формально "первый" состав сыграет с "Атлантасом" из Клайпеды, "второй" состав - с дублем московского "Локомотива". 27 февраля соперником желто-синих будет казахстанская "Астана" (5 место по итогам сезона-2012). 5 марта "Луч-Энергия" сыграет двумя составами с белгородским "Салютом", занимающим в первенстве ФНЛ 15-е место.

По информации официального сайта желто-синих, помимо игроков основного состава в Турцию отправились три футболиста молодежной команды: 16-летний вратарь Владимир ЗАМОРОКА, 18-летний защитник Илья ГОРДЕЕВ (он уже был с командой на первом сборе в Уссурийске) и 17-летний полузащитник Илья УЛЬЯНОВ. Улетели на сбор и все новобранцы "Луча-Энергии" за исключением Владислава ИВАНОВА. Лучший бомбардир чемпионата Эстонии-2012 находится сейчас во Владивостоке, занимаясь оформлением необходимых регистрационных документов. К команде нападающий присоединится через несколько дней.

На вопрос, "как перенесли первый 9-часовой перелет?", Иванов ответил оригинально:

- Если честно, то первые 3 дня - как будто в космосе побывал. Давление… Голова… Ничего не понимал… Тем более, что между Владивостоком и Эстонией 9 часов разницы, а не 7, как с Москвой. Очень тяжелая адаптация была. Я и после сегодняшнего перелета никакой. Но думаю, что привыкну. Остальные же ребята летают.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото пресс-службы ФК "Луч-Энергия".